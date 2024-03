Incidente SS318, uomo in codice rosso trasportato a Perugia. Statale riaperta

Un incidente stradale si è verificato lungo la SS 318 "Perugia-Ancona" direzione Marche, nei pressi della galleria "Colbassano" tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino. Due i mezzi coinvolti, un furgone e un Doblò: secondo i primi rilievi, condotti dalla polizia locale intervenuta sul posto, ci sarebbe un tamponamento alla causa del sinistro. Sul posto anche i soccorritori del 118 con due ambulenze e un'automedica che hanno portato due feriti, un uomo e una donna, in codice giallo all'ospedale di Branca. Un uomo invece è stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per politrauma. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale di Anas per ripristinare la viabilità, i carroattrezzi per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati, e i carabinieri per regolare il traffico. La statale è stata riaperta nel pomeriggio.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/03/2024 16:48

Redazione