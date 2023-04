Incidente sul lavoro a Calzolaro, i sindacati:"Investire su formazione e sicurezza"

"L’ennesimo incidente sul lavoro in un’azienda nel comune di Umbertide, collocata nella zona industriale delle frazione Calzolaro, fa riemergere una problematica che le organizzazioni sindacali da anni denunciano, visti i drammatici dati nazionali e in particolari umbri. ".

Così le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil con Fratini, Paccavia e Belletti sull'ultimo incidente avvenuto giovedì 6 aprile.

"La nostra regione si colloca a gennaio 2023 in zona rossa(con un’incidenza superiore a + 25% rispetto alla media nazionale Im=indice medio, pari a 1,5 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori o frazione ) insieme alle Marche , Puglia, Lombardia, Piemonte. In tutte le piattaforme sindacali mettiamo al centro l’organizzazione del lavoro e la sicurezza del e nel lavoro, e insieme alle delegate e ai delegati alla sicurezza (Rlst) quotidianamente vigiliamo sull’applicazione delle norme, ma tutto questo non è sufficiente e necessita investire costantemente sulla sicurezza, sulla formazione dei dipendenti, sul superamento del lavoro precario, e sulle strutture pubbliche di prevenzione. La civiltà di un Paese si misura sulle condizioni del mondo del lavoro. Il lavoro non è una merce e la salute non ha prezzo."

Città di Castello/Umbertide

07/04/2023 12:46

Redazione