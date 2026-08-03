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Incidente sulla Terni-Rieti, le vittime sono il conducente del bus e 5 turisti

Un uomo è in condizioni disperate all'ospedale di Perugia.

Sono sei al momento le vittime dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina. Si tratta dei coniugi Giampiero Colasanti, di Narni (Terni), di 68 anni, e Daniela Bellanca, di 59, che erano a bordo del camper che si è scontrato con un autobus. I due, morti sul posto, tornavano da un week end in Abruzzo in provincia dell'Aquila, dove avevano partecipato a un raduno di bikers. E' morto poi Federico Romualdi, di Terni, di 49 anni, conducente del bus navetta che trasportava i turisti alla Cascata delle Marmore. Tra le vittime anche Stefania Laurenzi, di Roma, 49 anni, morta sul posto, e Paolo Cosci di Massa, di 51 anni, morto in ospedale, e la sua compagna, coetanea, Graziella Baldini, anche lei di di Massa. Questi ultimi erano a bordo del bus navetta. I feriti sono 26, di cui tre gravi. Il bilancio non è ancora definitivo. Un uomo è in condizioni disperate all'ospedale di Perugia. La direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera di Perugia ha comunicato che il paziente, di 58 anni, residente nel Lazio, è attualmente ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva, diretta dal professor Edoardo De Robertis. Il paziente ha riportato un grave trauma cranico. Le condizioni cliniche permangono critiche: è in vita, sottoposto a ventilazione meccanica, in sedazione e in trattamento con le specifiche terapie intensive previste dal quadro clinico. La direzione sanitaria informa, inoltre, di aver attivato il servizio di supporto psicologico a favore dei familiari del paziente. Nell'ospedale di Terni due persone sono al momento ricoverate in rianimazione, in condizioni stazionarie, tre in osservazione e quattro sono stati dimessi questa mattina.

Perugia
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