L'acqua di Montedoglio per alzare il livello del Trasimeno: Intesa Regioni Umbria e Toscana per 10 milioni metri cubi all'anno

Un accordo di programma per il trasferimento di 10 milioni di metri cubi di acqua all'anno dalla diga di Montedoglio al lago Trasimeno. È quello firmato a Castiglione del Lago tra i presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Toscana, Eugenio Giani, dopo la bozza già approvata nelle scorse settimane dalle rispettive giunte regionali. L'immissione dovrebbe permettere di alzare di circa 10 centimetri il livello delle acque del Trasimeno. I due presidenti hanno così dato il via all'operazione di trasferimento dell'acqua dal bacino artificiale toscano a quello naturale umbro nel periodo invernale, ogni anno tra i mesi di novembre e marzo. Proietti ha parlato di un "accordo atteso da anni se non da decenni". Presenti alla cerimonia l'assessora Simona Meloni e i sindaci dell'area. "E' un momento che per il lago rappresenta una boccata d'ossigeno - ha aggiunto - perché l'acqua di Montedoglio è perfettamente compatibile con il Trasimeno come risultato dagli studi condotti dall'Università di Perugia. Rappresenterà una delle soluzioni al problema dell'ipossia del lago e un punto di rilancio". "Un accordo importantissimo" anche per Giani. "Perché consente - ha aggiunto - un investimento su canalizzazioni che vanno a legare Montedoglio, il lago, artificiale, più grande della Toscana, costruito per una portata di 168 milioni milioni di metri cubi (usato a 135 per sicurezza). E che va a connettersi con una canalizzazione delle acque che collega il triangolo Montadoglio, Trasimeno, Valdichiana. Un investimento che può portare a mettere insieme i due distretti e può favorire l'acqua per l'agricoltura in tutte e tre le aree".

Perugia

07/06/2025 13:51

Redazione