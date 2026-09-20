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Le Black Angels conquistano la finale del ‘Memorial Simonetta Avalle’

La Bartoccini +energia Perugia ha battuto 3-0 la Tenaglia Altino Avastese Volley ed attesa dalla decisiva sfida contro Ferraro-SMI Roma Volley in diretta sul canale YouTube FIPAV Lazio (17.30).

La Bartoccini +energia Perugia continua a fornire prestazioni convincenti nel pre-season. Le Black Angels, impegnate a Roma nel ‘Memorial Simonetta Avalle’ hanno battuto in semifinale le pari categoria della Tenaglia Altino Avastese Volley con un netto 3-0. Una partita mai in discussione che le ragazze di Micoli hanno avuto la capacità di controllare sin dalle prime battute. Le abruzzesi ci hanno provato nel primo set (7-8) ma la reazione delle Black Angels è stata importante e nel finale si è creato un netto distacco (25-18). Nel secondo e terzo set Perugia ha confermato le sue qualità migliori in battuta e a muro. La gara è scivolata via senza apprensioni (25-19, 25-16). Micoli ha dato spazio a tutto il roster, trovando conferme anche da parte delle cosiddette seconde linee.

“E’ stata una buona prova collettiva – commenta l’assistant coach Guido Marangi – e un’altra occasione per migliorare il nostro gioco. Non siamo partiti benissimo, ma le ragazze sono venute subito fuori e poi hanno controllato bene la gara”.

In virtù della vittoria su Altino, oggi (domenica 20 settembre) le Black Angels saranno chiamate ad affrontare in finale la Ferraro-SMI Roma Volley, altra avversaria di campionato. La gara indicativamente dovrebbe iniziare alle 17.30, sempre che nella finale per il terzo e questo posto Altino e Napoli non vadano per le lunghe (ore 15). Nell’altra semifinale le capitoline hanno battuto le campane per 3-1. Entrambe le gare odierne saranno trasmesse in diretta YouTube sul canale della Fipav Lazio.

Perugia
20/09/2026 09:17
Redazione
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