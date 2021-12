Le "fake news" che oscurano la ragione. Stasera a Link ( TRG ore 21 ) con medici, docenti universitari e giornalisti a confronto

“Il sonno della ragione genera mostri” 1797, acquaforte di Francisco Goya.

Il 23 dicembre si apre la vaccinazione anti Covid per gli under 12. Quanto sono vere le notizie che abbiamo su questo vaccino? Va bene per i più piccoli, come dice l’Oms, o è meglio aspettare? I “No vax” manifestanti con l’ombrello in Austria per la paura di essere “vaccinati” dalla Polizia a suon di idranti non è una barzelletta, ma quello che accade quando le “fake news”, le notizie false, contagiano la rete. Questa sera a Link ( in diretta ore 21 TRG canale 11 ) con il dottor Guido Pennoni, primario di struttura complessa aziendale di pediatria presso l’Asl 1, proveremo a sfatare alcune di queste “fake news” sul Covid e la vaccinazione. Ma non solo SALUTE.

Parleremo di AMBIENTE, l’altro grande tema del momento, dopo la Coop26 di Glasgow e le sue linee guida per salvare il pianeta. Sul banco degli imputati la CO2, l’anidride carbonica, ma siamo sicuri di sapere tutto su questo gas? Su come funziona? Su come viene prodotto? Su come va controllato? Con il professor Franco Cotana, professore ordinario di fisica e tecnica industriale presso l’Università degli studi di Perugia, proveremo a smantellare alcuni luoghi comuni.

Ci aiuterà a parlare di corretta infomazione scientifica il presidente del POST Museo della Scienza di Perugia Federico Gatti, mentre del ruolo dei giornalisti nella comunicazione e divulgazione di “buone” notizie ne parlremo con Luca Benedetti, giornalista de “Il Messaggero” e neo segretario dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Contributo sul tema del giornalista e autore televisivo Matteo Grandi in libreria con “La varità non ci piace abbastanza. Il virus della disinformazione fra bufale, web e giornali”.

Appuntamento stasera alle ore 21 su TRG.

