Lotta alle "fake news" su vaccini e ambiente: Link in replica alle 17.20 su TRG

"Non si conoscono gli effetti dei vaccini a breve e lungo termine"; "Il vaccino diminuisce la fertilità futura dei bambini"; "Più vacciniamo più escono varianti". Ha sfatato alcune di queste "fake news" il dottor Guido Pennoni, primario della struttura complessa di pediatria dell'Asl 1 e presidente umbro della Società italiana di pediatria nell'ultima puntata di "Link", in onda ogni mercoledì sera alle ore 21 su TRG. Una puntata dedicata al tema delle false notizie che girano in rete, sia in ambito sanitario, con particolare riferimento al vaccino anti Covid, sia in ambito ambientale, sul tema del riscaldamento globale e la transizione ecologica. In questo campo, prezioso il contributo del professor Franco Cotana, ordinario di fisica tecnica industriale presso l'Università di Perugia e membro del comitato scientifico G20 Ambiente presso il Ministero della transizione ecologica.

In studio il presidente del Post Museo della scienza di Perugia Francesco Gatti per un contributo sul ruolo delle istituzioni di divulgazione scientifica per combattere le "fake news", ma anche il segretario dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria Luca Benedetti sul tema del ruolo dei giornalisti nella buona informazione .

La replica di Link oggi alle ore 17.20

Gubbio/Gualdo Tadino

02/12/2021 10:20

Redazione