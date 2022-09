Maltempo, problemi sulla viabilità: chiuse "Flaminia" e "Contessa" per frane e allagamenti tra Cantiano e Scheggia

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, al confine tra Marche e Umbria sono provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 3 “Via Flaminia” e 452 “Della Contessa”. Nel dettaglio, la statale 3 è chiusa per frana dal km 213,300 al km 219,900, tra i comuni di Cantiano (PU) e di Scheggia e Pascelupo (PG). La statale 452 è invece chiusa per allagamento dal km 11,500 al km 12,100, in territorio comunale di Cantiano. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Nella gallery la situazione in cui riversa il cantianese dopo il nubifragio odierno

Gubbio/Gualdo Tadino

15/09/2022 20:19

Redazione