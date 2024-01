Mobilitazione sanitaria, la tappa a Gubbio, Gualdo Tadino e Branca: “Personale carente per l’aumento degli accessi”

Si è svolta lunedì la nuova tappa della mobilitazione sanitaria che il Partito democratico sta portando avanti insieme a M5S, SI – AV e Psi nelle strutture sanitarie dell’Umbria, con l’obiettivo di conoscere e toccare con mano le criticità esistenti. La nuova tappa ha riguardato le strutture dell'alto chiascio e della fascia appenninica. Sono state visitate l’ospedale di Gubbio e Gualdo a Branca e i Centri salute di Gubbio e Gualdo Tadino. Partendo dall’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, una struttura di recente costruzione e che svolge un ruolo di attrazione anche nei confronti delle vicine Marche, il problema che si riscontra è relativo al personale. I tecnici radiologi sono sotto organico e non riescono a garantire il servizio h24, gli anestesisti sono carenti per la chirurgia e questo risulta essere un problema serio alla luce del fatto che le urgenze di Assisi e Pantalla vengono dirottate a Branca e della concomitante chiusura dell’ospedale marchigiano di Cagli. In questo contesto il 118 e il Pronto soccorso si trovano a operare con lo stesso personale del passato, pensato per 15mila accesi, ma con 25mila casi e la pressione è diventata difficile da sostenere.

Gubbio/Gualdo Tadino

25/01/2024 08:22

Redazione