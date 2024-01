Giornata della Memoria, domani a Gualdo Tadino l’iniziativa “Pietre d’inciampo” 2024

Il 27 Gennaio 2024 è una data che non può non essere ricordata e l’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino intende rimarcare per commemorare ancora una volta i diciotto gualdesi che hanno perso la vita nei campi di concentramento e di prigionia nazisti durante la Seconda guerra mondiale. È per questo che l’Amministrazione Comunale tiene in modo particolare a proseguire il progetto iniziato quattro anni fa, sempre in occasione della “Giornata della Memoria” allorché furono collocate le prime pietre d’inciampo davanti all’abitazione dei fratelli Filippetti che persero la vita nei lager e proseguito negli anni successivi con la deposizione delle pietre d’inciampo nelle vie della frazione di Palazzo Mancinelli davanti alle abitazioni dove vissero Nello Saltutti e Silvio Biscontini, mentre dal 2022 in Piazza Soprammuro, divenuto luogo simbolico della memoria, con altre due pietre d’inciampo per ricordare Secondo Bazzucchi e Germano Gaudenzi e nel 2023 due pietre d’inciampo in memoria di Francesco Stella e Antonio Provvedi. Quest’anno ad essere ricordati saranno invece Nello Mendichi e Secondo Tacchi, per i quali saranno incastonate due pietre d’inciampo sempre in Piazza Soprammuro. Nello Mendichi era nato il 25-09-1923 a Gualdo Tadino ed è deceduto ad Heppenheim (Germania) in un campo di concentramento a causa di malattia l’11-11-1944. Era un soldato del 65° Reggimento Fanteria Piacenza. Secondo Tacchi era nato il 14-04-1920 ed è deceduto a Wustegiersdorf (Polonia) in un campo di concentramento a causa di malattia l’01-02-1944. Era un soldato del 3° Reggimento Fanteria Piemonte. I dati sopracitati sono stati tratti dall’archivio personale dello scomparso Fabbrizio Bicchielli e di Mauro Guidubaldi e la collaborazione di Daniele Amoni, che si ringraziano per le ricerche condotte nel corso degli anni sui nostri concittadini morti o tornati in Patria durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. “Riguardo alla giornata della Memoria - ha sottolineato il sindaco, Massimiliano Presciutti – la nostra Amministrazione prosegue il progetto, iniziato quattro anni fa, delle Pietre d’Inciampo per fare di Piazza Soprammuro un luogo della memoria e dei diritti. Sabato prossimo ricorderemo le memorie dei gualdesi Nello Mendichi e Secondo Tacchi. A tale proposito voglio ringraziare Mauro Guidubaldi, che ha contribuito significativamente in tutti questi anni alla ricerca dei nominativi da commemorare, portando avanti i rapporti con i familiari e svolgendo un ruolo determinante per la riuscita della cerimonia e la collaborazione preziosa di Daniele Amoni e del compianto Fabbrizio Bicchielli. Quest’anno riflettere sui temi dello Shoa risulta ancora più importante vista anche la difficile situazione internazionale che stiamo vivendo. Evidentemente la storia non ci ha ancora insegnato tutto, stante il terribile proliferare di conflitti in tante parti del mondo, che mietono quotidianamente vittime innocenti. Il 27 gennaio sia pertanto non solo una giornata di memoria ma anche di forte impegno per ricominciare dal basso a ricostruire la pace”. La cerimonia ufficiale di Pietre d’Inciampo 2024 a Gualdo Tadino, si svolgerà sabato 27 gennaio alle ore 11.30 in Piazza Soprammuro, con la presenza delle istituzioni, dei familiari delle vittime e del parroco Don Franco Berrettini, che benedirà le Pietre d’Inciampo alla memoria di Nello Mendichi e Secondo Tacchi. Le iniziative rivolte alla Giornata della Memoria a Gualdo Tadino comunque saranno molteplici, coinvolgeranno diversi soggetti, tra i quali le scuole, e si svolgeranno anche in altri giorni oltre al 27 gennaio. In particolare quest'anno sarà una Giornata della Memoria davvero speciale. Lunedì 29 gennaio alle ore 12, presso il Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino, la compagnia teatrale “Arte e Dintorni” metterà in scena per gli studenti delle quinte classi dell’IIS Casimiri l’atto unico “Un eroe da conoscere”, dedicato alla figura di don David Berrettini, sacerdote gualdese parroco di Marischio (frazione di Fabriano) barbaramente ucciso dai nazisti nel 1944 dopo che si era consegnato in cambio della liberazione di 23 ostaggi. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito per la cittadinanza, che vedrà nei panni di don David l’attore gualdese Giovanni Biscontini, per la regia di Marco Panfili, è tratto dal testo teatrale dell’autore jesino Vittorio Graziosi, docente di scrittura creativa, sceneggiatore, nonché biografo ufficiale del partigiano Pietro Capannini. A conclusione dello spettacolo, seguirà una riflessione del prof. Gianni Paoletti, docente di storia e filosofia dell’Istituto “Casimiri”, sulle stragi naziste in Italia e sul contesto in cui queste vennero perpetrate. L’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, invece, sempre al Teatro Don Bosco durante le mattinate del 6 e 7 Febbraio porterà tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado a vedere il film “WONDER - WHITE BIRD”, che narra la storia di una giovane ragazza ebrea nascosta da un ragazzo e dalla sua famiglia nella Francia occupata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/01/2024 16:51

Redazione