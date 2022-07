Vera novità di questa nona edizione di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana è l’ingresso del Museo Diocesano di Gubbio come naturale conseguenza dell’unione delle due Diocesi di Gubbio e Città di Castello. Una bella sinergia tra due musei ecclesiastici che fanno già parte della MEU una associazione presieduta da S. E Marco Salvi che unisce ben 13 musei dell’intera Regione Ecclesiastica Umbra. Dunque un interessante collegamento per la valorizzazione in rete del patrimonio culturale ecclesiastico umbro sostenuto da S. E. Luciano Paolucci Bedini. Il terzo appuntamento dei Chiostri vedrà per la prima volta il Chiostro del Museo Diocesano eugubino come cornice privilegiata per il concerto dal titolo Voci Oltre che si terrà lunedì 18 luglio alle ore 21.00 del Djelem do Mar Trio con Fabia Salvucci e Sara Marini voci e tamburi a cornice Lorenzo Cannelli voce, lauto cretese, pianoforte, symphonia.

Gubbio/Gualdo Tadino

17/07/2022 15:26

Redazione