Nubifragi tra i monti Cucco e Catria: Cantiano ( Marche) completamente allagata, a Ponte Calcara ( Scheggia ) dà fuori il fiume. Frane e allagamenti

Una serie di nubifragi si sono abbattuti e ancora continuano ad abbattersi nella punta estrema della fascia appenninica umbra, tra i Comuni di Scheggia in Umbria e Cantiano nelle Marche. Strade e case completamente allagate ( la foto si riferisce a Cantiano ), frane in varie parti del territorio, persone rimaste senza casa per la notte.

In Umbria la situazione più critica a Scheggia, presso la frazione di Ponte Calcara dove ha esondato il Sentino allagando le case della zona.

"Una linea di convergenza che dal senese ha attraversato l'AltoTevere si è infilata tra i monti Cucco e Catria - spiegano i metereologi di Umbria Meteo Fabio Pauselli e Pierluigi Gioia - Ha scaricato nelle ultime sette ore 315 mm di pioggia a Cantiano e 180 mm a Scheggia ".

Per la cronaca, in quella zona la media di precipitazioni di tutto settembre è tra i 75 e i 100 mm.

( seguono aggiornamenti )

Gubbio/Gualdo Tadino

15/09/2022 21:25

Redazione