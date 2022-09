Pesca in Apnea: la tifernate Tiziana Martinelli sempre piu' "Regina del Mare" dopo l'oro conquistato al campionato Euro-Africano in Tunisia

La “regina del mare”, Tiziana Martinelli, tifernate classe 1981, recente campionessa italiana di Pesca in Apnea Femminile, non finisce di stupire e conquista anche il campionato Euro-Africano nella sezione singoli e a squadre con la nazionale. Un podio tutto azzurro alla 33esima edizione del Campionato Euro-Africano a Biserta, città tunisina che si affaccia sul mar Mediterraneo: è salita sul gradino più alto con la maglia azzurra, seguita da Alessandra Totaro e Alice Ferrari. Tredici le nazioni in “acqua” per la sezione maschile e 4 nazioni per la sezione femminile per un totale di 46 atleti a darsi battaglia sugli stessi campi gara, stesse regole e pesi e giudici di gara a bordo di ogni imbarcazione. Una gara in cui tiziana ha dovuto competere non solo con donne ma anche con gli uomini, iniziando peraltro sullo stesso punto con l’atleta Algerino Mohamed Aniss, capace di catturare per primo sotto il naso di Tiziana una cernia bruna a 27 metri di profondità. Non per questo però la campionessa tifernate si è persa d'animo prendendo al secondo spostamento un dotto a 28 metri. Da li si è poi materializzato un podio tutto azzurro della Nazionale femminile che rimarrà nella storia visto che da 68 anni, ovvero da quando esistono i campionati Euro-Africani, non si era mai verificato neanche per gli uomini. Tiziana Martinelli è geometra alla Quadrilatero Marche Umbria spa, coniugata con Jacopo Giandominici e mamma di due bambini nonché istruttrice di Apnea e di Pesca in Apnea, era stata convocata dal direttore tecnico della Fipsas, Marco Bardi, a rappresentare l’Italia al primo Campionato Mondiale Femminile di Pesca in Apnea in programma ad Arbatax (NU) dal 16 al 20 settembre 2021, prima della rassegna intercontinentale in nord africa. Così è arrivato l'ennesimo pretigioso successo per Tiziana, innamorata del mare fin dalla nascita e che ha effettuato diversi anni fa le prime immersioni nella piscina di casa, gli impianti natatori Polisport del comune di Città di Castello che l’hanno vista crescere prima come nuotatrice e poi come appassionata di pesci e fondali mozzafiato. Ora dopo un po' di meritato riposo, la pluri campionessa tifernate si concentrerà sul mondiale in Spagna e il campionato italiano in programma nel 2023.

Città di Castello/Umbertide

15/09/2022 20:28

Redazione