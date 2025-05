Numerosi furti in abitazione nel folignate, arrestati in cinque

Ha documentato le capacità operative di un presunto gruppo criminale considerato particolarmente rapido e collaudato, capace di mettere a segno furti in abitazioni in pochissimi minuti un'indagine della polizia che ha portato all'arresto di cinque italiani. Benché si trattasse di soggetti radicati nel territorio folignate, le attività illecite hanno interessato ampie porzioni della provincia di Perugia - riferisce la Questura -, investendo, tra l'altro, i comuni di Trevi, Bevagna, Bettona, Todi e Collazzone. A carico dei cinque è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Spoleto su richiesta della locale Procura guidata da Claudio Cicchella. Sono accusati di concorso in numerosi furti in abitazione consumati e tentati. L'indagine è stata condotta dal commissariato di Foligno e dalla squadra mobile di Perugia, coadiuvati da alcuni equipaggi del Reparto prevenzione crimine "Umbria-Marche". Gli arrestati sono risultati tutti già noti alla polizia per reati contro il patrimonio ed alcuni gravati da precedenti specifici per il reato di furto in abitazione.

Foligno/Spoleto

06/05/2025 08:44

Redazione