Nuovi corsi Unitre Parco del Monte Cucco

L'Unitre Parco del Monte Cucco annuncia la presentazione ufficiale del secondo Anno Accademico 2025/2026 che si terrà Sabato e che sarà aperta alla partecipazione di tutti i soci, i simpatizzanti e la cittadinanza interessata.

L'Unitre Parco del Monte Cucco annuncia la presentazione ufficiale del secondo Anno Accademico 2025/2026 che si terrà Sabato e che sarà aperta alla partecipazione di tutti i soci, i simpatizzanti e la cittadinanza interessata. Sarà l'occasione per svelare le importanti novità che caratterizzeranno il prossimo ciclo di attività e per condividere il successo consolidato del primo anno. Dopo un debutto straordinario che ha visto ben 90 iscrizioni e una partecipazione vivace agli appuntamenti, confermando il profondo interesse per la cultura e l'aggregazione nel territorio, l'associazione rilancia con un'offerta formativa ancora più stimolante e un maggiore coinvolgimento associativo.

 

L'Unitre propone un nuovo percorso di arricchimento mirato a stimolare la curiosità e la conoscenza. Il programma dei corsi si concentrerà sui temi centrali e di grande interesse: "Arte, Storia e Mito tra Letteratura, Filosofia e Scienza", temi affiancati da imperdibili visite culturali volte a rafforzare i contenuti didattici. La novità strutturale più significativa per l'Anno Accademico 2025/2026 è la nascita dell'Accademia di Umanità, un organismo che integrerà e amplierà l’azione didattica della Sede locale. L'Accademia si fonderà sui "Gruppi di Lavoro", aggregazioni di associati volontari che proporranno e realizzeranno attività sociali, culturali e ricreative. Questi gruppi operativi cureranno iniziative che spazieranno dall'organizzazione di viaggi culturali, alla promozione di spettacoli teatrali e musicali, fino a specifici momenti di intrattenimento, rafforzando l'impegno dell'Unitre.

 

L'associazione manterrà un forte focus sul territorio, confermando l'adesione al progetto "Comunità educante", un'alleanza strategica con Amministrazioni locali e la Dirigenza scolastica. Dopo aver celebrato "I Protagonisti dell’Arte" nel primo anno, l'Unitre 2025/2026 promette di approfondire tematiche culturali con una visione intergenerazionale e un linguaggio accessibile, indagando le opportunità e i cambiamenti della società contemporanea. L'invito a partecipare all'incontro di Sabato e ad iscriversi è esteso a tutti coloro che desiderano coltivare la curiosità, l'impegno sociale e riscoprire il piacere della conoscenza condivisa in un ambiente dinamico e inclusivo.

Gubbio/Gualdo Tadino
17/10/2025 07:34
Redazione
