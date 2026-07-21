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Ondate di calore, entro mercoledì i bollini rossi crollano da 18 a 1

Tornano i bollini verdi, il 23 luglio previsti 17.

Ultima coda della terza ondata di calore, oggi, con 18 bollini rossi sulle 27 città considerate nei Bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute: Già domani cominceranno a prevalere il giallo e il verde e per giovedì 23 luglio sono previsti 17 bollini verdi. Se oggi gran parte delle città sono ancora assediate dall'afa, soprattutto al Centro-Sud e nelle isole maggiori, domani i bollini rossi si ridurranno a sei, concentrati soprattutto in Sicilia (Catania, Messina, Palermo) in Sardegna (Cagliari), in Calabria (Reggio Calabria) e nel Lazio con Roma. Sono 12 le città che vireranno dal rosso al giallo: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli. Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Bollino verde per otto città del Nord (Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e per Ancona. Il verde domina decisamente nelle previsioni per il 23 luglio con temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città. In 9 avranno il bollino giallo. L'unica città in rosso resta Palermo.

Gubbio/Gualdo Tadino
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