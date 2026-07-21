Ondate di calore, entro mercoledì i bollini rossi crollano da 18 a 1

Ultima coda della terza ondata di calore, oggi, con 18 bollini rossi sulle 27 città considerate nei Bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute: Già domani cominceranno a prevalere il giallo e il verde e per giovedì 23 luglio sono previsti 17 bollini verdi. Se oggi gran parte delle città sono ancora assediate dall'afa, soprattutto al Centro-Sud e nelle isole maggiori, domani i bollini rossi si ridurranno a sei, concentrati soprattutto in Sicilia (Catania, Messina, Palermo) in Sardegna (Cagliari), in Calabria (Reggio Calabria) e nel Lazio con Roma. Sono 12 le città che vireranno dal rosso al giallo: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli. Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Bollino verde per otto città del Nord (Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona) e per Ancona. Il verde domina decisamente nelle previsioni per il 23 luglio con temperature che non comportano rischi per la salute in 17 città. In 9 avranno il bollino giallo. L'unica città in rosso resta Palermo.

Gubbio/Gualdo Tadino

21/07/2026 13:15

Redazione