Palio della Balestra, Sansepolcro fa la tripletta. E' di Elia Guerrini Guadagni la verretta vincente

E' Elia Guerrini Guadagni il campione del Palio della Balestra 2023 disputatosi a Gubbio nel pomeriggio di domenica 28 maggio, portando il drappo in terra Toscana. Sansepolcro conferma anche la tripletta dell’anno passato, con Enzo Cestelli in seconda posizione e Franco Ferrini Guadagni a chiudere un podio tutto toscano.

Un successo che, come detto, bissa quello del 2022, quando oltre a Guerrini Guadagni si erano piazzati Gianluca Baldi e Luigi Rizzo, rispettivamente secondo e terzo.

La consolazione, per la Società Balestrieri di Gubbio, è il quarto posto, proprio come lo scorso 29 maggio, questa volta guadagnato da Francesco Morelli. Dopo le 86 verrette scagliate dai balestrieri delle due Società, 44 di Gubbio e 42 di Sansepolcro, i maestri d’armi e i presidenti, Rodolfo Radicchi e Marcello Cerbella per gli eugubini e Claudio Boncompagni e Stefano Tarducci per i biturgensi, si sono ritirati nelle sale adiacenti a Piazza Grande del Palazzo dei Consoli, per esaminare a fondo il tasso e decretare il vincitore del Palio realizzato dall’artista eugubina Lucia Angeloni.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/05/2023 21:39

Redazione