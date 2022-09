Parte dalle Marche una stagione di Ciclocross “grandi firme” per l’UC Foligno

Il Ciclocross chiama e l’UC Foligno è pronta a rispondere, con tutta l’intenzione di proseguire sulla falsariga dei tanti successi ottenuti su strada in questo 2022. I prati e il fango tipici della disciplina torneranno infatti a fare capolino a partire dal primo weekend di ottobre, quando verrà inaugurata una stagione invernale che vedrà i Falchetti impegnati in un calendario di assoluto prestigio. Non a caso ad aprire le danze ci sarà il Giro d’Italia Ciclocross, manifestazione regina del panorama nazionale che, domenica 2 ottobre, vivrà il suo vernissage nella località maceratese di Corridonia. Appuntamento in cui la società folignate giocherà subito le migliori carte a disposizione nel proprio mazzo, tutte appartenenti alla categoria Allievi. I fari saranno puntati soprattutto su Mattia Proietti Gagliardoni, deciso a replicare, se non a migliorare, una stagione 2021/2022 trascorsa costantemente ai vertici della specialità e culminata con la piazza d’onore ai Campionati Italiani di Variano di Basiliano. Il polivalente atleta assisano, campione regionale in carica su strada, MTB e Ciclocross, sarà affiancato inoltre dal coetaneo Giacomo Serangeli, altro elemento in grado di competere su livelli di eccellenza in tutte le discipline. Cercherà invece di ritagliarsi spazio tra i I anno Lorenzo Scocciolini, che lo scorso inverno, durante la sua prima annata a pieno regime nelle arene del cross, ha messo in mostra delle attitudini davvero degne di nota per un corridore agli esordi. Basi solide ma anche tanti margini di miglioramento quindi per un terzetto che seguirà una programmazione oltremodo ambiziosa, caratterizzata unicamente da gare valide per l’assegnazione di punti top class, fondamentali per il posizionamento nelle griglie di partenza. Il mese di ottobre ricoprirà quindi un’importanza chiave per delineare le gerarchie, soprattutto in un Giro d’Italia presenterà ben 4 delle sue 6 tappe totali concentrate da qui al ponte di Ognissanti. In casa UC Foligno la suggestione maglia rosa non sarà tuttavia l’unico motivo di interesse di un inverno in cui non si perderà di vista la dimensione didattica del Ciclocross. Oltre agli atleti già citati ci saranno infatti altri 8 Falchetti che si cimenteranno invece, con cadenza più o meno regolare, nei circuiti regionali, a partire dall’Adriatico Cross Tour e dal Circuito Laziale Ciclocross. Tra di loro figura anche l’Allievo Nicolò Boccale, nuovo innesto proveniente dal Team Bike Miranda destinato a rimpinguare le fila nerazzurre anche nella stagione su strada 2023. In questo caso l’obiettivo primario sarà quello di tenersi in attività e di consolidare i fondamentali nella guida del mezzo, in una disciplina decisamente formativa in tal senso e da sempre molto gradita anche dai ragazzi meno esperti. Agonismo e divertimento andranno quindi a scandire ancor di più le prossime settimane dell’UC Foligno, in linea coi principi di un progetto sempre pronto ad abbracciare il ciclismo in tutte le sue declinazioni.

Foligno/Spoleto

28/09/2022 17:10

Redazione