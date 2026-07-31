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Per la prima volta l'Umbria con due squadre nella serie A di rugby

Nel massimo torneo ci saranno Perugia, 12/a partecipazione, e Gubbio, al debutto.

L'Umbria del rugby scrive una pagina di storia. Per la prima volta la regione potrà infatti contare su due formazioni in serie A, con Perugia, alla dodicesima partecipazione, e Gubbio, al debutto nella categoria. Entrambe le società sono già al lavoro per preparare al meglio la nuova stagione. Egiziano Polenzani, delegato regionale Federazione italiana rugby, commenta il risultato parlando di "soddisfazione, entusiasmo e gratitudine". "Soddisfazione - dice -perché per una regione di poco più di 800mila abitanti, avere 2 squadre in serie A, 4 squadre in serie C e un movimento giovanile di primo livello non può essere che gratificante. Entusiasmo perché è stata una annata incredibile con il Perugia che ha avuto la promozione avendo conquistato l'accesso ai playoff e Gubbio che è risultata dalla classifica avulsa la migliore delle terze dei cinque gironi di serie B. Gratitudine ai dirigenti delle due società per come riescono a gestire, in mezzo a mille difficoltà, e per consentirmi di chiudere prossimamente il mio mandato e la mia vita nel rugby con questo importante risultato. Grazie a tutti, in particolare agli atleti che tanto si sono impegnati". Il campionato di serie A di rugby prenderà il via il prossimo 18 ottobre. Perugia e Gubbio militeranno nel girone 4 insieme a: Rugby L'Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, Ss Lazio Rugby, Us Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e Cus Catania (ripescata).

Gubbio/Gualdo Tadino
31/07/2026 16:36
Redazione
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