Presentazione del catalogo della mostra “Federico da Montefeltro e Gubbio”

Continuano a Gubbio le celebrazioni per i 600 anni del duca Federico da Montefeltro. Sarà presentato venerdì 16 settembre alle ore 18 il catalogo della mostra “Federico da Montefeltro e Gubbio. Lì è tucto el core nostro et tucta l’anima nostra”, presso la Residenza Municipale di Gubbio. La mostra, in corso a Palazzo Ducale, Palazzo dei Consoli e Museo Diocesano, è dedicata alla vita, le passioni e la cultura di Federico da Montefeltro. Un notevole lavoro scientifico ha accompagnato la produzione e realizzazione di questo evento espositivo, che sta riscuotendo un ampio successo di pubblico e critica con oltre 18.000 visitatori venuti già ad ammirare le 260 opere esposte. Il catalogo è un approfondito volume di oltre 500 pagine, pubblicato da Silvana Editoriale, con uno straordinario apparato iconografico di 550 immagini. Alla presentazione interverranno: Silvia Fiaschi, Università degli Studi di Macerata; Enrico Colle, Museo Stibbert di Firenze; Alessio Monciatti, Università degli Studi del Molise. In occasione della presentazione, la mostra resterà aperta fino alle ore 23 con biglietto ridotto dalle ore 19. Dalle ore 21.30 alle 22.30 i curatori illustreranno i contenuti della mostra ai presenti.

Gubbio/Gualdo Tadino

13/09/2022 15:23

Redazione