Proietti agli umbri, 'il mio augurio è quello di una fiducia solida e verificabile'

Il messaggio della presidente della Regione per il nuovo anno.

"Il mio augurio per il nuovo anno è quello di una fiducia solida e verificabile": lo afferma la presidente della Regione, Stefania Proietti, nel suo messaggio di auguri "a tutte le cittadine e a tutti i cittadini dell'Umbria". "Un augurio di fiducia, di speranza e di pace", aggiunge. "Il 2025 - scrive la presidente - si chiude come un anno di lavoro intenso e di scelte importanti, affrontate con responsabilità e con la consapevolezza che solo il lavoro corale consente alle istituzioni di essere all'altezza delle sfide. È stato un anno dedicato a rimettere ordine, a ricostruire fiducia, a rafforzare i servizi pubblici fondamentali, a partire dalla sanità, colmando ritardi storici come l'assenza di un piano socio-sanitario che mancava dal 2009. Un anno in cui abbiamo scelto di tutelare chi lavora, soprattutto nei contesti più esposti, di ascoltare le fragilità, di riaffermare il valore della legalità e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di investire nella cultura, nella coesione sociale e in uno sviluppo sostenibile capace di guardare lontano. Dalla sanità ai diritti delle persone con disabilità, dalla ricostruzione ai trasporti, dalle infrastrutture alle aree interne, dall'accoglienza turistica alle politiche per la casa, il lavoro e l'innovazione, il percorso di questo primo anno è stato segnato da un metodo chiaro: lavorare insieme agli assessori, ai territori, alle istituzioni, senza dimenticare nessuno e mettendo sempre al centro le persone. Il 2026 si apre nel segno della concretezza, della stabilità e della responsabilità. È l'anno in cui i risultati devono diventare duraturi nella vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini, rendendo i servizi pubblici più vicini, più affidabili e più equi. È l'anno in cui continuare a garantire qualità delle cure, accesso alle prestazioni con tempi chiari e attenzione costante ai bisogni reali, rafforzando la trasparenza come regola quotidiana dell'azione amministrativa e la sicurezza come principio non negoziabile, in ogni ambito del lavoro. Sarà anche l'anno in cui accompagnare i territori diventa una priorità ancora più forte. Le città, le aree interne, i comuni più piccoli, le realtà produttive, sociali e culturali che tengono insieme l'Umbria chiedono istituzioni presenti, capaci di ascoltare, di decidere e di seguire con coerenza l'attuazione delle scelte. Le istituzioni sono credibili quando sanno esserci davvero. Cultura, conoscenza e innovazione restano infrastrutture essenziali del nostro sviluppo, non elementi accessori ma strumenti concreti di lavoro, attrattività, crescita e coesione. L'Umbria può guardare avanti quando unisce radici profonde e capacità di innovare, bellezza e competenze, tradizione, turismo, agricoltura e futuro. Un 2026 che sarà anche l'anno dell'ottavo centenario francescano, un appuntamento che vedrà l'Umbria protagonista in Italia e nel mondo e che rafforza il senso del nostro essere 'Italia di mezzo', capace di contare di più e di guardare avanti con responsabilità. Il mio augurio per il nuovo anno è quello di una fiducia solida e verificabile, che nasce da atti chiari, obiettivi misurabili e responsabilità condivise. Una fiducia che si costruisce insieme, senza lasciare indietro nessuno, soprattutto chi vive una fase difficile della propria vita. A tutte le cittadine e a tutti i cittadini dell'Umbria, alle vostre famiglie, a chi vive e lavora in questa regione, a chi ogni giorno contribuisce con impegno e competenza al bene pubblico e alle forze dell'ordine rivolgo un augurio sincero di serenità, determinazione e buon lavoro. Un augurio di fiducia, di speranza e di pace. L'Umbria - conclude Stefania Proietti - farà la sua parte. Il futuro non si attende, si governa insieme".

Perugia
30/12/2025 18:36
Redazione
30/12/2025 18:37 | Cronaca
Il Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio fa il bilancio delle attività svolte nel 2025 dalla Polizia di Stato
Violenza di genere, furti in abitazione e traffico di sostanze stupefacenti rappresentano i tre filoni principali sui qu...
Leggi
30/12/2025 16:36 | Politica
Ferdinandi, il 2025 un anno di grandi cantieri materiali e immateriali
"Il 2025? È stato un anno molto complesso, con un quadro sociale ed economico che mette sempre più sotto pressione i Com...
Leggi
30/12/2025 15:27 | Sport
Le Black Angels piazzano il colpo: arriva Giulia Gennari
La Bartoccini MC Restauri Perugia è lieta di annunciare l’arrivo della palleggiatrice Giulia Gennari, nata a Roma il 23 ...
Leggi
30/12/2025 11:30 | Attualità
Complesso intervento multidiscipinare su un bambino all'ospedale di Perugia
E` stato eseguito con successo nell`ospedale di Perugia un complesso intervento multidisciplinare su un bambino di 12 an...
Leggi
30/12/2025 10:38 | Cronaca
Valfabbrica. 30enne fermato e sorpreso in auto con cocaina. In casa nascondeva 26 candelotti esplodenti artigianali. Denunciato dai Carabinieri
I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 30enne italia...
Leggi
29/12/2025 18:37 | Cronaca
Allerta gialla in Umbria per rischio ghiaccio
La Protezione civile regionale ha emesso un documento di allerta meteo gialla in Umbria per rischio ghiaccio, valido fin...
Leggi
29/12/2025 15:45 | Sport
Black Angels, Gardini non si ferma: ancora in top dieci tra le bomber di A1
Beatrice Gardini continua a brillare con la maglia della Bartoccini MC Restauri Perugia. La schiacciatrice è ancora nell...
Leggi
29/12/2025 13:28 | Attualità
Percorsi di autonomia, inaugurati tre nuovi appartamenti a Gubbio
Un passo nuovo e significativo verso l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità: questa mattina, con l’inau...
Leggi
29/12/2025 12:36 | Costume
A Gualdo Tadino arriva Comics & Games
A Gualdo Tadino arriva "Comics & Games", un nuovo evento dedicato al mondo dei fumetti, dei giochi e dell`intratteniment...
Leggi
29/12/2025 11:46 | Cronaca
Una notte di grande gelo in Umbria, a Cascia meno 10 gradi
Una vera e propria notte di grande gelo ha interessato l`Umbria, con temperature scese ben al di sotto dello zero in gra...
Leggi
