Skin ADV

Promuovere e valorizzare il Cammino di Sant'Ubaldo. Betti (PD) presenta una mozione

L'atto verrà discusso domani nel corso dell'Assemblea Legislativa.

"Promuovere e valorizzare il Cammino di Sant'Ubaldo, itinerario dedicato alla figura di Ubaldo Baldassini, patrono di Gubbio". Lo chiede, con una mozione il consigliere regionale Cristian Betti (Partito Democratico). L'atto verrà discusso domani nel corso dell'Assemblea Legislativa. "L'iniziativa - spiega Betti - mira a sostenere il percorso di riconoscimento del cammino nell'ambito della nuova legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d'Italia, che prevede risorse dedicate nel triennio 2026-2028. Il tracciato, che attraversa l’Appennino e interessa in particolare i territori di Gubbio e Scheggia e Pascelupo, rappresenta un'importante opportunità di sviluppo per il turismo lento, religioso e culturale. Il Cammino di Sant'Ubaldo – sottolinea il consigliere di maggioranza – può diventare una vera infrastruttura culturale e turistica capace di generare ricadute economiche diffuse, soprattutto nelle aree interne dell'Appennino umbro, valorizzando al tempo stesso la nostra identità e le tradizioni locali. L'atto di indirizzo impegna la Giunta regionale a riconoscere il cammino come itinerario strategico per il territorio, a sostenere le azioni già previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra istituzioni e realtà locali e ad attivare un confronto con la Regione Marche per favorire un riconoscimento unitario del percorso a livello nazionale". Betti evidenzia infine che la mozione chiede di "verificare la possibilità di destinare risorse regionali e di intercettare fondi nazionali ed europei dedicati ai cammini, promuovendo un coordinamento stabile con enti locali, associazioni e soggetti coinvolti nel progetto. L'Umbria – conclude – custodisce il cuore spirituale e storico di questo cammino e può svolgere un ruolo centrale nel suo sviluppo e nella sua promozione".

Gubbio/Gualdo Tadino
14/04/2026 09:41
Redazione
13/04/2026 16:37 | Sport
Grande partecipazione a Gubbio al 49° Gran Premio Semonte
Grande partecipazione e spettacolo al 49° Gran Premio Semonte, andato in scena sabato 11 aprile, classica del ciclismo a...
Leggi
13/04/2026 16:24 | Attualità
Gubbio: parcheggio di San Pietro chiuso fino a mercoledì
Da oggi e fino a mercoledì 15 aprile il parcheggio di San Pietro a Gubbio resterà chiuso per consentire lo svolgimento d...
Leggi
13/04/2026 16:17 | Attualità
Dai vescovi umbri 'sconcerto e amarezza' per le parole di Trump sul Papa
La Conferenza Episcopale umbra "manifesta sconcerto e amarezza di fronte alle considerazioni espresse dal presidente deg...
Leggi
13/04/2026 16:16 | Attualità
A Norcia riapre il Palazzo comunale: domenica 19 aprile l’inaugurazione
Norcia riabbraccia il suo Palazzo comunale. Domenica 19 aprile, a poco meno di dieci anni dal sisma del 2016, la comunit...
Leggi
13/04/2026 15:59 | Cronaca
Sappe, detenuto crea il caos nel carcere di Orvieto
Nuovo episodio di violenza - denuncia il Sappe - nella casa di reclusione di Orvieto, dove ieri un detenuto italiano, in...
Leggi
13/04/2026 15:43 | Attualità
Progetto promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gubbio "Vivere Sani Invecchiare Meglio"
Prende il via sabato mattina, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso il Centro Servizi Santo Spirito, il progetto promosso da...
Leggi
13/04/2026 15:21 | Politica
Il Pd Umbria lancia una grande manifestazione nazionale per la pace ad Assisi
Il Pd Umbria lancia una grande manifestazione nazionale per la pace ad Assisi. "Il contesto internazionale che stiamo vi...
Leggi
13/04/2026 15:02 | Attualità
Ater, consegnati 12 alloggi locati a canone sociale a Gubbio
Dodici alloggi locati a canone sociale sono stati consegnati a Gubbio. Si trovano in una palazzina di nuova costruzione....
Leggi
13/04/2026 14:14 | Attualità
Domenica 19 aprile escursione sui sentieri dei "patriotti" con l'ANPI di Nocera Umbra e Valtopina
Si torna in cammino sui sentieri dei “Patriotti” insieme all’ANPI. Domenica 19 aprile sono attesi i camminatori di cinqu...
Leggi
13/04/2026 13:48 | Cronaca
Femminicidio a Spoleto, ergastolo per il marito di Laura Papadia
Ergastolo: questa la pena inflitta dalla Corte d`Assise di Terni all`agente di commercio 48enne Nicola Gianluca Romita, ...
Leggi
Utenti online:      301


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv