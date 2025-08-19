Skin ADV

Rifiuti, assessore regionale De Luca: "Umbria prima regione circolare senza discariche e inceneritori. Chiudere il ciclo producendo idrogeno dall'ultima frazione"

Rifiuti, assessore regionale De Luca: "Umbria prima regione circolare senza discariche e inceneritori. Chiudere il ciclo producendo idrogeno dall'ultima frazione

"Abbiamo tre obiettivi da raggiungere: escludere qualsiasi ampliamento delle discariche, non incenerire e ridurre i costi su famiglie e imprese. Per farlo dobbiamo imparare dagli errori del passato, primo tra tutti la politica delle scelte scaricate sul futuro. L'attuale governo regionale intende assumersi pienamente la responsabilità di un cambiamento da attuare sin da subito nell'arco della legislatura, cogliendo l'occasione di ridefinire in maniera complessiva il quadro normativo e pianificatorio della Regione Umbria". Così l'assessore all'ambiente della Regione Umbria, Thomas De Luca, in merito alla DGR 831 del 13 agosto avente per oggetto la tecnologia “Waste-to-Hydrogen”. La giunta regionale ha individuato questa tecnologia come alternativa prioritaria per la chiusura del ciclo, a valle dello sviluppo intensivo delle politiche di prevenzione, dell'implementazione gestionale e impiantistica della raccolta differenziata spinta e dell'implementazione del trattamento meccanico biologico a freddo sul modello veneto. Processo di riciclo che permette il massimo recupero di materia anche dall'ultima frazione, avendo come risultato in uscita idrogeno, gas industriali e sabbia circolare da utilizzare nell'edilizia e nei settori cementieri.

Un indirizzo politico per valutare la fattibilità tecnica insieme ad Auri di implementazione impiantistica nella nostra regione, sviluppando una sinergia e una collaborazione ad ampio spettro sul tema dell'idrogeno con l'Università di Perugia. Attraverso la delibera, la giunta regionale compie un ulteriore passo avanti nell'indirizzo dell'Assemblea Legislativa per voltare definitivamente pagina con la stagione dell'incenerimento. In questo quadro si inserisce la tecnologia del cosiddetto Waste-to-Hydrogen (WtH2) senza neanche entrare in dialettica con la valorizzazione energetica, come ultimo tassello, invece, della soluzione alternativa finalizzata al superamento delle discariche. Una produzione di idrogeno blu: un vettore energetico pulito, a basso contenuto di carbonio, fondamentale per la decarbonizzazione dei settori più strategici dell'economia regionale umbra.

"Una visione che punta a trasformare l'Umbria nel primo esempio su scala regionale di chiusura del ciclo attraverso il riciclo. Un passaggio epocale dall'economia dello smaltimento all'economia circolare e all'economia dell'idrogeno, generando valore ambientale, economico e occupazionale per la comunità regionale - aggiunge l'assessore De Luca - un progetto non solo finalizzato a supportare la gestione dei rifiuti urbani, ma anche a servizio della (spesso ignorata) gestione dei rifiuti speciali e industriali, offrendo vantaggi ambientali ed economici senza precedenti ai settori produttivi della nostra regione. Una catena che vuole agire anche da catalizzatore per la creazione di una filiera regionale dell'idrogeno, con ricadute strategiche su trasporti, industria, occupazione e investimenti" conclude l'assessore regionale all'ambiente.

Perugia
19/08/2025 15:24
Redazione
19/08/2025 15:15 | Sport
Il primo rombo del 60° Trofeo Fagioli: 301 iscritti attesi a Gubbio. Presidente Ceca Fondacci: "Elenco di caratura elevata, sarà weekend speciale per la Città"
I motori si accenderanno sabato 23 e domenica 24 agosto, ma a Gubbio il 60° Trofeo Luigi Fagioli fa già rumore grazie a ...
Leggi
19/08/2025 15:05 | Politica
Turismo, assessore regionale Meloni: “Il futuro è il turismo autentico, l’Umbria è sulla strada giusta. Ecco la nostra strategia di crescita”
Il turismo sta vivendo una fase di profonda trasformazione e l’Umbria, forte della sua continua crescita, ha tutte le ca...
Leggi
19/08/2025 15:03 | Cronaca
Passignano: cani legati sotto il sole, i Carabinieri Forestali liberano due esemplari dalle sofferenze. deferito un 48enne perugino
I Carabinieri Forestali di Passignano sul Trasimeno, durante un normale servizio di controllo svolto nelle campagne, han...
Leggi
19/08/2025 13:34 | Cronaca
Gubbio: svaligiano due appartamenti, 3 uomini di nazionalità albanese inseguiti e arrestati dai Carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Gubbio, grazie al coordinamento info-operativo tra le Stazioni di Gubbio, Scheggia e di...
Leggi
18/08/2025 16:51 | Cronaca
Carceri umbre al collasso, parla a TRG il garante dei detenuti Giuseppe Caforio: "Necessaria una Rems e risolvere la questione sanitaria". Intervista nel Tg Sera
Una residenza per l`esecuzione delle misure di sicurezza, la cosiddetta Rems per il sostegno ai detenuti psichiatrici ma...
Leggi
18/08/2025 15:15 | Cultura
Dopo il successo della prima serata, “Gualdo è Donna” prosegue martedì 19 agosto con Paola Quattrini al "Talia"
Dopo il tutto esaurito registrato al Teatro Soprammuro con lo spettacolo inaugurale “Permettetemi solo di scrivere il mi...
Leggi
18/08/2025 14:46 | Cultura
Successo di visitatori nei Musei statali umbri nel ponte di Ferragosto. 2296 visitatori alla GNU, 436 a Palazzo ducale di Gubbio
Un eccezionale successo di pubblico è stato riscontrato nel ponte di Ferragosto nei Musei nazionali umbri, complice un’o...
Leggi
18/08/2025 14:41 | Politica
Assessore regionale Fabio Barcaioli: "Urgente modificare legge sulle case popolari"
"Le graduatorie per l`assegnazione delle case popolari stilate dalle commissioni comunali, la più recente pubblicata dal...
Leggi
18/08/2025 14:33 | Attualità
Gusto, arte e tradizione: il trionfo degli eventi firmati Lorenzo Diamantini al Muam di Gubbio per "Locale è Meglio", tra Showcooking e laboratori per bambini
Un weekend di gusto, cultura e creatività ha animato il MUAM – Museo Arti e Mestieri di Gubbio grazie alle iniziative cu...
Leggi
18/08/2025 14:30 | Politica
Il Comune di Umbertide contesta i lavori e diffida al completamento delle opere di ripristino del manto stradale per i lavori riguardanti la fibra ottica
L’Amministrazione comunale di Umbertide, attraverso il responsabile del VII Settore – Assetto e pianificazione del terri...
Leggi
Utenti online:      353


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv