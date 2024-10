Rugby Gubbio: a Viterbo la Serie B non entra in partita contro i Lions Alto Lazio(65-15), sconfitte anche la Cadetta e l'U18

Una domenica da archiviare per il Rugby Gubbio, soprattutto per la Serie B di coach McDonnell che a Viterbo perde 65-15 incassando 10 mete e 3 calci di punizione. Solo nel finale il Rugby Gubbio riesce a segnare 2 mete con Lorenzo Urbanelli e Riccardo Fioriti, che smuovono il tabellino anche per i lupi eugubini.

Il Rugby Gubbio passa inizialmente in vantaggio con un calcio di punizione messo in mezzo ai pali da Lorenzo Floridi, poi la squadra sembra spegnersi, sale il nervosismo in campo e i Lions Alto Lazio ne approfittano segnando 5 mete e 2 calci di punizione nel primo tempo.

Nel secondo tempo la musica cambia poco, il Rugby Gubbio ritrova un po' di ordine e concentrazione ma la squadra viterbese è ben organizzata ed efficace, soprattutto nella linea dei trequarti, trovando altre 5 volte la meta. Deluso coach McDonnell che in settimana dovrà analizzare con i suoi giocatori quando accaduto e soprattutto risollevare il morale in vista delle prossime partite.

Va relativamente meglio per la Cadetta FGXV guidata da Gianluca Gamboni che a Fabriano perde 17-0 contro la Ternana dimostrando però di fare passi avanti nella costruzione della squadra e del gioco. Eletto Man of the Match Alessandro Coscia, il premio è stato gentilmente offerto da Amaro Vagabondo di Gualdo Tadino. Sconfitti a Città di Castello anche i Centauri U18 contro gli Amatori Ascoli e i Centauri U16 contro i Titani Viareggio.

Gubbio/Gualdo Tadino

20/10/2024 19:56

Redazione