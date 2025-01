Rugby Gubbio: i lupi lottano fino alla fine tenendo testa al San Benedetto primo in classifica

Per la Serie B di coach McDonnell un’altra partita di sudore e sacrificio, ma in campo i lupi del Rugby Gubbio hanno giocato una gran match, soprattutto in mischia chiusa, tenendo testa all'Unione Rugby San Benedetto, prima in classifica nel Girone 4 del Campionato Nazionale di Serie B. Al Nelson Mandela di San Benedetto finisce 21-7 per i marchigiani, con 2 mete e 3 calci di punizione del San Benedetto e 1 meta del Rugby Gubbio, a segno grazie a una bellissima azione di Giovanni Di Fiore. Meta poi trasformata da Riccardo Romagnoli Poloni. Onore ai giocatori del Rugby Gubbio, che dal primo all'ultimo minuto hanno difeso con decine di placcaggi e impatti, dimostrando grande spirito di squadra. In fase offensiva i giocatori di McDonnell non sono riusciti a essere concreti nel punteggio ma la determinazione e l'intensità di gioco non sono mancati. Partita molto bella e combattuta pallone su pallone. Una prova fisica enorme, che si somma a quella della settimana scorsa sul sintetico della Capitolina. Felice coach McDonnell, che ha sottolineato la maturità con cui i suoi stanno affrontando queste difficili partite contro le squadre di alta classifica.



A Foligno la Cadetta del Rugby Gubbio perde per 34-0.

La squadra di coach Gamboni continua a macinare gioco con una bella prestazione ma il Campionato di Serie C Umbria non è mai stato facile e l’esperienza delle altre squadre, che partecipano da più tempo, si fa sentire. Bella partita anche al Coppiolo di Gubbio per i Centauri U18 (Gubbio, Foligno, Castello), sconfitti dal Perugia Junior.

Vincono invece i Centauri U16 in campo a Foligno contro il Florentia Rugby, 52-0 per gli umbri.



Prossimi appuntamenti:

Domenica 2 Febbraio la Serie B del Rugby Gubbio sarà impegnata in casa contro i Lions Alto Lazio, secondi in classifica. Per i lupi eugubini un’altra partita contro “le grandi”. Calcio d’inizio ore 14:30.

I Centauri U18 saranno invece in casa dell’Unione Rugbistica Anconitana.

Sabato 1 Febbraio in campo a Gubbio l'U14 Foligno-Gubbio contro Città di Castello.

Gubbio/Gualdo Tadino

26/01/2025 16:43

Redazione