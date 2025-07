Rugby Gubbio: pubblicati i Gironi del Campionato Nazionale di Serie B 2025/26. I "Lupi" affronteranno team toscani, laziali oltre a Olbia e Perugia

La Federazione Italiana Rugby ha reso noti il 21 Luglio i gironi e le date di inizio dei Campionati Nazionali della Stagione Sportiva 2025/26. L'ASD Rugby Gubbio 1984, iscritta per il terzo anno consecutivo al Campionato di Serie B, è stata inserita nel Girone 4 insieme a:



- Unione Rugby Firenze (Cadetta)

- Cavalieri Union R.Prato Sesto (Cadetta)

- Primavera Rugby Roma

- CUS Siena

- Rugby Perugia

- Olbia Rugby 1982

- Rugby Lions Alto Lazio

- Unione Rugby Capitolina (Cadetta)

- Lions Amaranto Livorno



La fase a gironi inizierà il 19 Ottobre e terminerà il 10 Maggio dopo 18 partite con gare di andata e ritorno.

8 squadre, delle 50 partecipanti suddivise in 5 gironi, saranno promosse in Serie A Gruppo 2, mentre sono bloccate tutte le retrocessioni.



Sulla carta si preannuncia un Campionato di Serie B molto combattuto ed equilibrato, come negli anni passati. Il blocco delle retrocessioni permetterà a coach Joe McDonnell di lavorare sui giovani, preparandoli al meglio per la stagione 2025/26 e le successive.

Ci vediamo il 19 ottobre in campo!!!

Gubbio/Gualdo Tadino

23/07/2025 19:00

Redazione