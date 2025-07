Ryanair, piano di crescita per l'Umbria ma ridurre i costi

Ryanair ha annunciato oggi (30 luglio) un piano di crescita per la regione Umbria, che prevede il lancio di dieci nuove rotte e il raddoppio del traffico passeggeri da 400.000 a 800.000 all'anno (+100%) da e per l'Aeroporto di Perugia entro il 2028 "a condizione che si riducano i costi di accesso e venga abolita l'addizionale municipale". "Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia e a Perugia, è lieta di annunciare il suo programma record per il 2025 da Perugia - ha dichiarato il chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness, oggi in visita allo scalo umbro - che prevede l'operatività dieci rotte internazionali e nazionali con oltre 70 voli settimanali, trasportando più di 400.000 passeggeri all'anno e supportando oltre 300 posti di lavoro locali. Tuttavia, riteniamo che la regione sia ancora poco servita e condividiamo la visione della presidente di utilizzare l'Aeroporto dell'Umbria come piattaforma per attrarre maggiori investimenti, turismo e occupazione nella regione Umbria. Per sostenere questa crescita, saranno necessari costi di accesso più bassi, e siamo pronti a rispondere immediatamente con un piano trasformativo che porterà a 800.000 passeggeri annui entro il 2028 - non appena la Regione compirà il passo decisivo di abolire l'addizionale municipale". "Siamo impegnati a crescere a Perugia - ha aggiunto - e a offrire ancora più tariffe basse, rotte e posti di lavoro locali, e non vediamo l'ora di collaborare strettamente con la presidente Proietti per realizzare il pieno potenziale del turismo in entrata e dello sviluppo economico dell'Umbria". "Siamo lieti della visita di Ryanair e del suo management presso il nostro aeroporto che si realizza - ha affermato Stefania Proietti - per la prima volta in questi anni. L'occasione e le opportunità di crescita che Ryanair ci ha prospettato saranno oggetto di valutazioni ei prossimi mesi. Riaffermiamo quindi l'impegno costante e continuo dell' ulteriore sviluppo della nostra regione per i prossimi anni".

Gubbio/Gualdo Tadino

30/07/2025 17:06

Redazione