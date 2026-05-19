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San Giustino pronta a vivere il fine settimana del karting

La gara nazionale è in programma domenica 24 e sarà preceduta il sabato da una lezione teorica per aspiranti piloti alla quale hanno già aderito numerosi giovani.

Il maggio motoristico di San Giustino si appresta a vivere il fine settimana del karting, che avrà nella gara nazionale il suo momento centrale su organizzazione di Sgs Eventi in collaborazione con Upn International. La grande novità di quest’anno è costituita da “Diventa pilota”, il minicorso teorico e gratuito che diventa un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del karting in modo educativo, sicuro e divertente. L’appuntamento è per le 16.30 di sabato 23 nella sala del Museo del Tabacco e a tenere il corso sarà Anzio Landi, direttore di gara e istruttore federale. L’iniziativa ha riscosso successo già in anticipo, se si considera che oltre 50 ragazzi hanno manifestato la loro volontà di prendere parte alla lezione. Per il sabato sera è in programma la oramai tradizionale cena offerta ai piloti che saranno già arrivati a San Giustino, poi domenica 24 dalle 9 in poi si entrerà nel vivo all’interno del circuito cittadino a nord del centro urbano, che misura quasi 850 metri di sviluppo e che da almeno una ventina di anni è quello sul quale i concorrenti si sfidano. L’auspicio generale è che questa 39esima edizione della competizione faccia registrare il raggiungimento di quota 100 a livello di iscritti, ricordando che è aperta a tutte le categorie Kzn, Easy Race, Bay e Mini Kart, Trofeo Gilera e anche kart storici, ma solo per esibizione. Per le categorie dei più piccoli, inoltre, l’iscrizione sarà gratuita. La mattinata sarà occupata dalle batterie, mentre nel pomeriggio avranno svolgimento prefinali e finali. La manifestazione sportiva gode del patrocinio del Comune di San Giustino, della Regione dell’Umbria, del Coni regionale, dell’Aci di Perugia e di Aci Sport. Nello stesso week-end sarà visitabile al Museo del Tabacco (nell’edificio praticamente adiacente al percorso della gara) la mostra fotografica che testimonia la grande tradizione di San Giustino nell’ambito dei motori con il karting, ma anche con la cronoscalata automobilistica di Bocca Trabaria (che si è disputata dal 1969 al 1990) e con la gara di motocross nella vecchia pista in località Castiglione, che caratterizzava gli anni ’70 del secolo scorso. Previste anche tappe speciali, tendenti a valorizzare il patrimonio artistico e le eccellenze enogastronomiche del territorio (arriveranno piloti e famiglie da tutta Italia) in una San Giustino che per l’ennesima volta si ripropone nelle vesti di “Montecarlo del Kart”.

Città di Castello/Umbertide
19/05/2026 14:03
Redazione
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