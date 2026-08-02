Scontro sulla Terni-Rieti, salgono a 6 le vittime e 27 i feriti

Sale a sei il bilancio dei morti nell'incidente avvenuto sulla strada statale 79 Ternana al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del Lago di Ventina. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper. Al momento si contano 27 feriti. Quattro sono stati trasportati in codice rosso dall'elicottero dell'Ares 118 al Gemelli di Roma ed dall'elicottero 118 Umbria all'ospedale di Terni. Gli altri 23 feriti con codici gialli e verdi nei nosocomi di Rieti, Terni e Foligno. Secondo la prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, fornita dalla Polizia stradale di Rieti, che sta operando insieme a quella di Terni, competente per territorio, il camper, che viaggiava in direzione Terni, avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman che stava percorrendo la super strada in direzione opposta, dunque Rieti. L'impatto è stato frontale e molto violento, il camper è stato completamente disintegrato. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche tre auto, una delle quali si è capovolta su un lato.

Perugia

02/08/2026 19:07

Redazione