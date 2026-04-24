Noi Moderati, Rocco Girlanda alla guida regionale in Umbria

Noi Moderati avvia una nuova fase del proprio percorso organizzativo in Umbria: si è infatti definito il passaggio di consegne alla guida regionale del partito tra Michele Toniaccini, sindaco di Deruta, che ha ricoperto il ruolo di commissario regionale, e Rocco Girlanda, già parlamentare e sottosegretario, attualmente leader dell'opposizione di centrodestra nel consiglio comunale di Gubbio, che assume la responsabilità della fase politica e organizzativa del movimento nella regione. "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Michele Toniaccini - afferma in una nota il presidente del partito, Maurizio Lupi - e a tutti i dirigenti regionali e provinciali di Noi Moderati per il lavoro svolto in questi mesi. In una fase non semplice, hanno saputo garantire presenza, organizzazione e radicamento, contribuendo a costruire le basi per il rafforzamento del partito in Umbria". "Allo stesso tempo - prosegue Lupi - voglio ringraziare Rocco Girlanda per aver messo a disposizione di Noi Moderati la sua esperienza istituzionale e politica. Con Rocco mi lega un rapporto di stima e amicizia consolidato da anni di collaborazione, e sono certo che saprà interpretare al meglio questa nuova fase, con equilibrio, competenza e visione". Nelle prossime settimane, Noi Moderati procederà a una revisione e al rafforzamento della struttura organizzativa regionale e provinciale, con l'obiettivo di allargare ulteriormente la partecipazione, coinvolgendo amministratori, figure politiche e rappresentanti della società civile sulla base di idee, programmi e progetti concreti. Parallelamente, il partito lavorerà per individuare sia i referenti provinciali di Perugia e Terni, sia i referenti comunali, partendo dai principali centri umbri - Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Assisi e Orvieto - e dalle altre realtà sopra i 15 mila abitanti, per poi estendere progressivamente la presenza organizzativa a tutti i comuni del territorio regionale. Nel corso dei prossimi mesi saranno inoltre promossi incontri tematici dedicati alle principali questioni regionali, con particolare attenzione a sanità e sociale, trasporti e infrastrutture, ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti, agricoltura e turismo, nonché al sostegno e allo sviluppo del tessuto imprenditoriale.

Gubbio/Gualdo Tadino

24/04/2026 14:06

Redazione