Serie C: Vigilia di Torres-Gubbio, parla il vice allenatore rossoblù Rubicini: "Risultato potrà arrivare solo grazie ad una grande prestazione". All'interno il link con il servizio

Serie C, girone B: dopo la sconfitta(0-1) del Perugia nell'anticipo con la Vis Pesaro, la 26esima giornata del girone B di C mette di fronte domani alle 15 Torres e Gubbio al "Vanni Sanna" di Sassari. Possibile 3-4-3 per il tecnico della Torres Alfonso Greco con varela, Fischnaller e Zamparo in attacco mentre in difesa c'è l'ex Mercadante. Per il Gubbio Fontana dovrebbe optare per il 4-3-2-1 con Tozzuolo, Rocchi, il recuperato Signorini e David in difesa davanti a Venturi, centrocampo con Iaccarino, Corsinelli e Faggi, in attacco Spina e D'Ursi a supporto di Tommasini. Squalificato Rosaia, out per infortunio Proietti, Franchini e Di Massimo

"La Torres è un gruppo che ha continuità di lavoro nel tempo con una proposta ben delineata e questo - dichiara alla vigilia il vice allenatore rossoblù Alessio Rubicini - insieme alla qualità e allle individualità di spicco, li sta portando a lottare per il primo posto. Noi abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, vogliamo dare continuità ai risultati ottenuti nell'ultimo periodo ma sappiamo che questo potrà passare solo attraverso la prestazione, proseguendo il nostro percorso che non è basato sui numeri ma su determinati principi e idee di gioco. Sicuramente servirà una grandissima prestazione per ottenere punti in Sardegna"

Qui le parole di mister Rubicini https://youtu.be/bf3LkwSf_ag

Gubbio/Gualdo Tadino

08/02/2025 13:23

Redazione