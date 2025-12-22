Skin ADV

Sfida salvezza in Piemonte: le Black Angels fanno visita a Monviso

Martedì 23 dicembre, in diretta su Rai Sport, la Bartoccini MC Restauri cerca punti pesanti nello scontro diretto contro la Wash4green. Marangi: “Sarà una partita tesa”.

Appena tre giorni dopo il ko casalingo contro Scandicci, la Bartoccini MC Restauri Perugia torna subito in campo per una sfida di fondamentale importanza in chiave salvezza. Martedì 23 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta televisiva su Rai Sport, le Black Angels saranno di scena sul campo della Wash4green Monviso Volley. La posta in palio è altissima: si tratta infatti di uno scontro diretto tra due formazioni in lotta per evitare la retrocessione. Perugia occupa attualmente la penultima posizione con 11 punti, mentre Monviso è immediatamente sopra con una sola lunghezza di vantaggio, reduce, come le Black Angels, da sei battute d’arresto consecutive, l’ultima al tie-break contro Macerata. 

