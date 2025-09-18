Skin ADV

Sole e caldo estivo fino a domenica 21, Equinozio d'Autunno

Da lunedì 22 settembre arriva il maltempo con piogge e nubifragi.

Sole e caldo. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a domenica 21 settembre, equinozio d'autunno. Da lunedì 22 è prevista invece una fase di maltempo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "L'ultima settimana dell'estate - afferma - sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d'autunno, arriverà un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni". Nelle prossime ore locali velature copriranno i cieli italiani poi l'alta pressione nordafricana porterà condizioni soleggiate ovunque. Le massime saliranno entro venerdì fino a 34°C diffusi in Sicilia, 33°C a Firenze e Terni, 32°C a Benevento, Caserta, Lucca, Napoli, Oristano, Pistoia e Prato. A 31°C troveremo Roma, ma anche Sondrio e Trento. Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend. Sono previsti da 34 gradi diffusi tra Toscana ed Umbria, 33°C in Campania, Sicilia, intorno ai 30°C in Sardegna, Pianura Padana e Trentino Alto Adige. Nel dettaglio: - Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo. - Venerdì 19. Al Nord: sole prevalente, caldo gradevole. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. - Sabato 20. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. Tendenza: ultime ore dell'anticiclone con tanto sole e clima estivo; peggiora fortemente da lunedì 22 ad iniziare dal Nord e dal centro tirrenico.

Perugia
18/09/2025 10:20
Redazione
18/09/2025 10:35 | Sport
Gubbio: domenica 21 settembre torna “Run For You Color 2025”
La camminata a passo libero non competitiva “RUN FOR YOU COLOR”, organizzata da Rotary Club Gubbio con il patrocinio del...
Leggi
18/09/2025 10:33 | Cultura
Tempo di bilanci per la Biblioteca Comunale di Gualdo Tadino: più di 2.000 utenti in sei mesi
A sei mesi dall’avvio della nuova gestione, partita il 1° febbraio 2025, e dall’integrazione della Biblioteca Comunale R...
Leggi
18/09/2025 10:23 | Attualità
Usl Umbria 1, si avvia a conclusione l’iter di attivazione del nuovo sistema di scarico dei referti online
L’Usl Umbria 1 si avvia a completare l’aggiornamento del Sistema Informativo di Laboratorio (LIS), progettato per garant...
Leggi
18/09/2025 10:01 | Sport
La "canoa è per tutti” evento organizzato dal Rotary Club Città di Castello
Mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 14.30 presso la sede del Canoa Club Città di Castello, si è tenuto l’evento “La ca...
Leggi
18/09/2025 09:50 | Attualità
Massimiliano Presciutti rieletto all’unanimità Presidente di ALI Umbria
Massimiliano Presciutti è stato rieletto presidente di ALI Umbria. La sua rielezione è avvenuta mercoledi 17 Settembre p...
Leggi
17/09/2025 19:29 | Sport
Black Angels: bel test contro la corazzata Scandicci (2-2)
Mercoledì 17 settembre, al Pala Barton Energy, la Bartoccini MC Restauri ha regalato spettacolo e cuore davanti al propr...
Leggi
17/09/2025 16:54 | Sport
Bevagna ospita il Campionato italiano individuale di tiro con l'arco
Un fine settimana all`insegna del tiro con l`arco. È quello che attende Bevagna, che ospiterà l`undicesimo Campionato it...
Leggi
17/09/2025 16:45 | Politica
Carlotta Colaiacovo tra i 60 under 30 più influenti della politica italiana
Carlotta Colaiacovo Assessore allo sport e alle politiche giovanili di Gubbio e Segretario provinciale di FI Giovani Per...
Leggi
17/09/2025 15:43 | Attualità
Comune di Assisi e Caritas unite per contrastare la povertà
Comune di Assisi e Caritas diocesana unite per contrastare la povertà, attraverso azioni congiunte utili a sostenere e p...
Leggi
17/09/2025 12:56 | Cronaca
Gubbio, tre arresti per violenza sessuale di gruppo e tentata rapina. I fatti avvenuti nella notte del 4 settembre. GUARDA IL VIDEO DELL'ARRESTO
  E` il frutto di un`indagine ampia ed articolata l`operazione del Comando dei Carabinieri di Gubbio, guidato dal capit...
Leggi
Utenti online:      595


Newsletter TrgMedia
Iscriviti alla nostra newsletter
Social
adv