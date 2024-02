Strasimeno, ultima settimana a costi agevolati

Un mese alla 22esima edizione della Strasimeno e mentre le iscrizioni continuano ad arrivare alla sede della società organizzatrice, lo staff prosegue nella sua opera di promozione dell’evento, come ha fatto in occasione del Campionato Italiano di maratona d’inizio mese. Molti stanno approfittando della scelta strategica della data, il 10 marzo, per fare della Strasimeno un test per i grandi appuntamenti di primavera. In primis la Milano Marathon grazie anche all’iniziativa “Corri il Lungo per Milano alla Strasimeno” che consente a chi vuole essere nella metropoli lombarda il 7 aprile di provare la condizione in Umbria pagando oltretutto una quota minore per iscriversi a Milano. Altre iniziative sono legate alla White Marble Marathon di Carrara di domenica prossima con una classifica combinata a premi (gli organizzatori della Strasimeno saranno presenti nella città toscana per fare ulteriore promozione) e all’Ultramaratona delle Crete Senesi del 5 maggio con tariffa scontata per le due gare del 15%. A proposito di iscrizioni, è importante affrettarsi perché lunedì 19 febbraio ci sarà l’aumento dei costi. Fino ad allora si potrà ancora pagare 55 euro per l’ultramaratona di 58 km, 45 euro per la maratona, 35 per la 34 km, 30 per la mezza e 13 euro per la 10 km. Epicentro della corsa sarà sempre il Lungolago di Castiglione, sede di partenza per tutte le distanze alle ore 9:15, con la 58 che provvederà a completare il perimetro dello specchio d’acqua, mentre le altre distanze si concluderanno via via a Sant’Arcangelo (maratona), San Feliciano (34 km), Passignano (mezza) e Borghetto (10 km).

Perugia

13/02/2024 14:30

Redazione