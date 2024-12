Sulla via di Francesco: mostra di acquerelli di Luigi Falasconi al Museo diocesano di Gubbio

È un omaggio all’arte e alla spiritualità del territorio eugubino la mostra “Sulla via di Francesco”, dedicata agli acquerelli del pittore Luigi Falasconi. L’esposizione è ospitata al Museo diocesano di Gubbio, in via Federico da Montefeltro, e sarà aperta al pubblico dal 22 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025. La mostra rappresenta un tributo alla sensibilità artistica di Luigi Falasconi, il quale ha saputo cogliere, attraverso l’uso delicato degli acquerelli, l’essenza paesaggistica e spirituale di una delle vie più significative di ispirazione francescana. I suoi dipinti esaltano non solo la bellezza del territorio, ma anche il profondo legame con la figura di san Francesco e il cammino che richiama pellegrini e visitatori. L’inaugurazione della mostra è prevista per il 22 dicembre alle ore 16, un’occasione per riscoprire, attraverso l’arte, l’intreccio tra fede, storia e natura che caratterizza questo itinerario francescano. L’iniziativa è promossa dal Museo diocesano di Gubbio con il sostegno di enti e realtà locali come il Comune di Gubbio, la Banca di Anghiari e Stia e la Chiesa Eugubina. L’evento si inserisce anche nel più ampio contesto del programma della rassegna “Natale tra Umbria e Toscana” e del progetto “Cammini di Francesco in Toscana”, sottolineando l’importanza della cultura e dell’arte come strumenti di valorizzazione del territorio e della sua storia. Una mostra che invita alla contemplazione, alla riflessione e alla scoperta della via di Francesco, attraverso lo sguardo poetico di un artista innamorato della propria terra.

Gubbio/Gualdo Tadino

20/12/2024 10:00

