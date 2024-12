Gubbio: condannati dal Tribunale Penale i 4 cittadini albanesi accusati dei furti nelle tabaccherie di Corso Garibaldi e San Bartolomeo

Sentenza nella giornata odierna al Tribunale penale di Perugia per 4 cittadini albanesi ritenuti indiziati dei reati di furto aggravato in concorso e tentato furto in concorso. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile hanno rilevato che i quattro erano coinvolti in una decina di episodi delittuosi analoghi tra Umbria e Marche. I quattro sono ritenuti responsabili dei furti avvenuti a Gubbio i furti il 14 e 27 aprile scorsi ai danni della Tabaccheria Centrale in Corso Garibaldi e della Tabaccheria Bar San Bartolomeo lungo la statale 452 Contessa. Dalla sentenza odierna, i due che hanno scelto il rito abbreviato sono stati condannati rispettivamente a 3 anni e 8 mesi di reclusione e a 3 anni e 9 mesi. Per gli altri due che hanno patteggiato la condanna è di 3 anni e 2 mesi e a 1 anno e 9 mesi. Al titolare della Tabaccheria Centrale in Corso Garibaldi a Gubbio, assistito dall’avvocato Ubaldo Minelli che si è costituito parte civile, è stato riconosciuto il rimborso delle spese processuali e dei danni subiti, il cui ammontare verrà deciso con un procedimento civile.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/12/2024 19:05

Redazione