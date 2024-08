L'ambizione è quella di fare di Gubbio una palestra olimpica del nuoto, per riuscirci la condizione essenziale è avere una piscina da 50 metri usufruibile anche in inverno.

Nel giorno in cui la città presenta il TVN – Camp, la due settimane di evento che dal 18 al 31 agosto porterà in città 90 atleti natanti e loro famiglie provenienti da tutta Italia per partecipare a corsi di nuovo di alta specializzazione con coach di primo livello, Simone Palombi, ideatore del Tvn Camp, con il suo staff sta pensando al futuro.

Palombi da settembre si trasferisce dal Lazio a Gubbio per dare corpo al suo progetto, mentre con l'amministrazione comunale attuale è stato aperto un tavolo per capire la fattibilità del teleriscaldamento della piscina esterna di 50 metri, in collaborazione con le aziende del territorio.

Tornando al Camp, dal 18 agosto la due settimane di corsi porterà in città tra gli altri i coach Alberto Burlina, allenatore del campione Thomas Ceccon e Antonio Saitta, coach di Alessandro Miressi e Benedetta Pilato . Ma porterà soprattutto, numeri alla mano, centinaia di persone che faranno bene al comparto turistico con almeno 300 presenze. Numeri e dettagli del Camp nel tg di TRG stasera ore 19.30 replica ore 20.30.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/08/2024 14:08

Redazione