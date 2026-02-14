Terni celebra S. Valentino, patrono della città e degli innamorati

Giornata di celebrazioni quella di sabato, a Terni, per il patrono San Valentino, protettore degli innamorati. In mattinata, presso la basilica intitolata al santo, è stata officiato il pontificale da monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello. Nel pomeriggio, sempre in basilica, il Centro culturale valentiniano ha nominato l'ambasciatore di San Valentino nel mondo per il 2026: il riconoscimento è andato all'attore ternano Riccardo Leonelli. A seguire, la messa che ha visto la presenza, fra gli altri, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. In serata è prevista la traslazione dell'urna del santo dalla basilica in cattedrale dove domenica mattina, alle 10, il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia Francesco Antonio Soddu presiederà il solenne pontificale. Al termine, si terrà la processione per il rientro dell'urna di San Valentino in basilica, con il corteo storico in abiti del '500.

Perugia

14/02/2026 17:31

Redazione