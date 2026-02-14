Skin ADV

Terni celebra S. Valentino, patrono della città e degli innamorati

Momenti religiosi e celebrazioni civili nella città umbra.

Giornata di celebrazioni quella di sabato, a Terni, per il patrono San Valentino, protettore degli innamorati. In mattinata, presso la basilica intitolata al santo, è stata officiato il pontificale da monsignor Domenico Cancian, vescovo emerito di Città di Castello. Nel pomeriggio, sempre in basilica, il Centro culturale valentiniano ha nominato l'ambasciatore di San Valentino nel mondo per il 2026: il riconoscimento è andato all'attore ternano Riccardo Leonelli. A seguire, la messa che ha visto la presenza, fra gli altri, della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. In serata è prevista la traslazione dell'urna del santo dalla basilica in cattedrale dove domenica mattina, alle 10, il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia Francesco Antonio Soddu presiederà il solenne pontificale. Al termine, si terrà la processione per il rientro dell'urna di San Valentino in basilica, con il corteo storico in abiti del '500.

Perugia
14/02/2026 17:31
Redazione
14/02/2026 17:13 | Cronaca
Maltempo: corsi d'acqua in rialzo per intensa pioggia sull'Umbria
Corsi d`acqua in rialzo anche "significativo" ma entro i limiti di attenzione in diverse zone dell`Umbria per l`intensa ...
Leggi
14/02/2026 16:51 | Cronaca
In 20 sorpresi dalla piena e soccorsi dai vigili del fuoco nel Ternano
Una ventina di persone sorprese da una piena improvvisa di un fosso e che non potevano più uscire dal campo sportivo di ...
Leggi
14/02/2026 13:38 | Costume
“@Gualdo Ascolta”, successo per la prima edizione della giornata tematica dedicata al lavoro nel territorio
Si è svolto venerdì 13 febbraio, dalle ore 10 alle 18, presso la Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri di Gualdo Tadino ...
Leggi
14/02/2026 13:34 | Cronaca
La neve è tornata sui rilievi montuosi dell'Appennino umbro
La neve è tornata a imbiancare i rilievi montuosi dell`Appennino centrale e nelle ultime ore il bianco ha ricoperto anch...
Leggi
14/02/2026 13:09 | Sport
Serie C, Gubbio verso Pontedera per cercare il tris di vittorie. Squalificato Saber, verso il forfait Di Massimo e La Mantia. Di Carlo: "Umiltà e spirito battagliero"
Serie C, Girone B: a nemmeno 48 ore dalla vittoria nell`infrasettimanale con la Vis Pesaro, il Gubbio è subito pronto a ...
Leggi
14/02/2026 13:07 | Attualità
La Polizia di Stato in collaborazione con la Regione Umbria nell’Azienda Ospedaliera di Perugia contro la violenza di genere in occasione di San Valentino
Questa mattina, presso l'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, in occasione della ricorrenza di San Valent...
Leggi
14/02/2026 13:05 | Politica
Isola Maggiore: approvato dalla giunta regionale il rifacimento dell’impianto di illuminazione e l’adeguamento delle banchine di attracco del trasporto pubblico
La giunta regionale ha approvato un intervento per la messa in sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture di serv...
Leggi
14/02/2026 13:01 | Cultura
Citta di Castello: Sabato 21 febbraio il primo grande evento del ventennale del Premio Letterario Castello. L'iniziativa sarà dedicata alle premiazioni della Sezione speciale di "Destinazione Altrove"
Sabato 21 febbraio alle 10 nella sala consiliare del comune di Città di Castello si svolgerà il primo grande evento del ...
Leggi
14/02/2026 12:46 | Cronaca
Perugia, incidente sul raccordo prima della galleria "Volumni": auto si ribalta con principio d'incendio. Illeso il conducente, arteria riaperta al traffico
Un`auto si è ribaltata stamattina prima della galleria "Volumni" a Perugia sul raccordo Perugia-Bettolle: il conducente ...
Leggi
14/02/2026 12:37 | Attualità
Umbria, Report Camera di Commercio: il lavoro parla sempre piu' straniero, quattro imprese su dieci cercano personale immigrato. La regione sopra la media italiana
Report della Camera di Commercio su dati Excelsior. Quasi 9mila aziende umbre programmano ingressi di personale stranier...
Leggi
