Tesei e Melasecche alla consegna dei lavori per la Guinza

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e l'assessore regionale alle Infrastrutture Melasecche interverranno lunedì 12 febbraio alla cerimonia nel corso della quale Anas consegnerà all'appaltatore i lavori per l'apertura al traffico della galleria "Guinza" e del tratto Guinza-Mercatello, tra il comune marchigiano di Mercatello sul Metauro e quello umbro di San Giustino nell'ambito delle opere previste per il completamento dell'itinerario E78 Grosseto-Fano. Lo ha annunciato Palazzo Donini. Saranno presenti, tra gli altri, i vertici della Regione Marche e i rappresentanti del territorio. Per i giornalisti l'appuntamento è alle 12 all'imbocco lato Umbria (strada provinciale 200 da San Giustino).

Città di Castello/Umbertide

09/02/2024 17:03

Redazione