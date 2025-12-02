Skin ADV

Torna Alkimia: Gubbio pronta a diventare un grande tabellone da gioco

Questa edizione sarà un omaggio ai dinosauri, al mistero della loro scomparsa e a tutti gli interrogativi legati alla storia del nostro pianeta.

Gubbio è pronta a trasformarsi, ancora una volta, in un grande parco dell’immaginazione. Con un’edizione ispirata a Iridium Park, un omaggio ai dinosauri e ai misteri della storia del nostro pianeta, Alkimia torna a portare giochi, avventure e mondi fantastici tra le vie della città, catapultando appassionati e curiosi in un viaggio dove ogni dado lanciato può aprire nuove possibilità. La XVII edizione de Alkimia - Festival del Gioco di Società, presentata questa mattina in Sala Consiliare, si svolgerà dal 5 all’8 dicembre e vedrà un programma ricchissimo che abbraccia giochi da tavolo, di ruolo, attività interattive e incontri con ospiti d’eccezione. A illustrare i dettagli sono stati l’assessore alla Cultura Paola Salciarini, il presidente dell’associazione Alkimia Giacomo Castellani e altri soci della stessa, presenti in conferenza stampa insieme all’ospite d’onore di questa edizione: Daniele Procacci. “Alkimia è ormai un punto fermo nel panorama culturale e aggregativo della nostra città - ha sottolineato l’assessore Paola Salciarini - una manifestazione capace di unire gioco, creatività, conoscenza scientifica e partecipazione delle nuove generazioni, valorizzando al tempo stesso il grande patrimonio associativo del territorio”. Il festival prenderà il via con una grande novità: venerdì 5 dicembre alle 20.30 il pubblico potrà vivere un’anteprima speciale presso Extinction - Dinosauri in Carne e Ossa, dove l’esperienza Extinction Lab - Punta&Clicca Live trasformerà il museo dei dinosauri in un’arena interattiva a squadre. Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, invece, il Centro Servizi Santo Spirito diventerà la casa del gioco, con aperture che si estenderanno fino a mezzanotte nelle giornate di sabato e domenica, per poi concludersi nella serata di lunedì. Fra i momenti più attesi, la presenza del concept artist internazionale Daniele Procacci, che esporrà alcune delle sue opere, realizzerà sketch personalizzati e incontrerà il pubblico domenica 7 dicembre alle ore 16.00, raccontando la sua esperienza al fianco di grandi realtà come Il Signore degli Anelli, Marvel & Disney e Lucca Comics & Games. Il programma includerà inoltre il tradizionale torneo di gioco di ruolo dedicato ad Andrea Coccia, con l’avventura La torre dell’iridio giocata con sistema Dragonbane, in programma sabato alle 20.45; due sessioni di Fabula Ultima curate dal Clan del Carro, una sabato pomeriggio e una domenica alle 15.30; e numerosi tornei legati ai giochi di carte collezionabili e alle competizioni più amate dal pubblico, tra cui Magic Commander, One Piece Card Game, GDM 2025, Beyblade e il Campionato Italiano di Bang. Nel corso del pomeriggio di domenica si terrà la premiazione delle attività di Punta&Clicca. Ampio spazio anche alla ludoteca gratuita, che offrirà giochi da tavolo e di ruolo per tutte le età con spiegazione da parte dello staff, insieme ai tavoli dimostrativi delle associazioni ospiti, all’arena Beyblade e alle dimostrazioni di Warhammer 40K. Per gli appassionati di miniature sarà presente Samuel (All SR), designer e scultore 3D, disponibile per mostrare le sue creazioni e realizzare lavori personalizzati. Non mancherà un momento dedicato alla solidarietà: lunedì 8 dicembre alle 17.30, Alkimia ospiterà una raccolta fondi a favore dell’associazione Hope4U – Insieme contro Batten, impegnata nel sostegno alla giovanissima Rachele. “Questa XVII edizione rappresenta un grande passo avanti per il festival - ha dichiarato il presidente Giacomo Castellani - perché cresce la rete delle collaborazioni, aumenta il coinvolgimento delle scuole e si amplia l’offerta culturale e ludica. Invitiamo tutti a vivere con noi questo viaggio nell’immaginazione”. Il festival rinnova la collaborazione con numerose associazioni ludiche di Umbria e Marche e rafforza il percorso con le scuole del territorio: la Scuola Primaria di Mocaiana, l’IIS Cassata-Gattapone e il Polo Liceale Mazzatinti parteciperanno attivamente con studenti formati per affiancare lo staff nelle attività della manifestazione. L’ingresso è gratuito per tutti: per informazioni, iscrizioni e programma completo: www.alkimiagubbio.com.

Gubbio/Gualdo Tadino
02/12/2025 12:41
Redazione
