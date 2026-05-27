Una classe di liceo a lezione all'Edicola alla residenza protetta di Città di Castello

Lezione speciale alla casa di riposo Muzi Betti di Città di Castello per la classe 3B del liceo statale "Plinio il Giovane" indirizzo scientifico, grazie a "Edicola alla residenza protetta", progetto che ha preso il via due anni fa per portare i giornali agli ospiti della struttura. L'iniziativa è stata ideata e promossa dall'ufficio stampa del Comune, con il sostegno e patrocinio dell'Ordine nazionale e regionale dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa. Grazie all'impegno del centro unico regionale di distribuzione di giornali e riviste alle edicole, gli ospiti della Muzi Betti possono così leggere, sette giorni su sette, alcuni quotidiani con cronaca locale, regionale e nazionale in un angolo dedicato a una libreria con volumi e libri a portata di mano. La classe del liceo, accompagnata dai docenti, Tiziano Serafini e Stefano Signorelli - riferisce il Comune -, hanno partecipato al progetto per capire le tecniche giornalistiche facendo domande con il "desiderio di conoscere ed entrare a pieno titolo nel mondo dell'informazione".

Città di Castello/Umbertide

27/05/2026 11:47

Redazione