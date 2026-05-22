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Under 17 Gubbio, Ottavi Playoff: i ragazzi di mister tafani verso Monopoli per difendere la vittoria per 3-1 dell'andata

Under 17 Gubbio, Ottavi Playoff: i ragazzi di mister tafani verso Monopoli per difendere la vittoria per 3-1 dell'andata

Splendida vittoria dell'Under 17 del Gubbio calcio guidata da mister Tafani che nella gara di andata degli Ottavi Playoff al "Barbetti" ha superato il Monopoli per 3-1(reti di Morales, Piomboni e Tordini) con i rossoblù attesi ora alla gara di ritorno domenica 24 Maggio, ore 15, in Puglia con l'obiettivo di difendere il +2 dell'andata. L'Under 17 rossoblù aveva chiuso la regular season(Girone C) in terza posizione a quota 53, ad una sola lunghezza dalla Ternana seconda e a quattro punti dal Perugia capolista

 

 

Gubbio/Gualdo Tadino
22/05/2026 19:08
Redazione
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