Volley, A3 maschile: Ermgroup Altotevere cede al tie break a Sarroch nell'andata dei quarti playoff. Sabato 11 Aprile secondo atto a San Giustino

Almeno tre partite in una nelle quasi due ore e 45 minuti di gioco al palasport di Sarroch, dove nell’andata dei quarti di finale dei play-off del campionato di Serie A3 Credem Banca si è interrotta la tradizione positiva della ErmGroup Altotevere, che nei due precedenti su quest’impianto era passata per 3-0 e che stavolta si è dovuta arrendere dopo un lungo tie-break. Prima parte favorevole ai biancazzurri (in casacca bianca), avanti uno a zero e 19-15 nel secondo set, poi coach Denora Caporusso manda in campo Iannaccone, che cambia gli equilibri del match in favore dei sardi, bravi nel ribaltare il punteggio, nel trovare il pareggio e nel dominare la terza frazione. Ma nel momento di sbandamento, la ErmGroup si ricompone e fa suo il quarto set, guadagnando poi due break di vantaggio in un quinto set che è stato un autentico braccio di ferro e nel quale l’opposto Stabrawa (mattatore con 28 punti e 62% di realizzazione) ha recitato la parte del leone, anche se fino a quota 18 era stata l’Altotevere a mettere sempre il naso avanti, prima che in battuta andasse Capelli, il quale non è stato da meno del polacco, totalizzando 25 punti. Una Sarlux premiata per non avere mai mollato. Sul versante ErmGroup, Alpini ha raggiunto quota 23 (e 61% di prolificità) e Marzolla 20. Il 2-3 in Sardegna costringe la ErmGroup a ottenere una vittoria piena e renderà senza dubbio ancor più avvincente la sfida di ritorno in programma alle 21 di sabato 11 a San Giustino.

Città di Castello/Umbertide

06/04/2026 18:01

Redazione