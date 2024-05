XI^ Edizione di “InCanto sulle vie di Francesco”: tappa a Nocera Umbra l’11 maggio

Puntuale come ogni anno arriva a Bagnara di Nocera Umbra l’XI^ edizione della manfestazione “InCanto sulle vie di Francesco”, serie di eventi che percorre, cantando e camminando, antichi luoghi francescani fra Umbria, Marche, Lazio e Toscana. Sabato 11 maggio alle ore 17.30 il cammino musicale farà tappa a Bagnara di Nocera Umbra per ricordare le ultime ore di vita del poverello di Assisi, la memoria dell’ultimo viaggio del Santo che lascia Bagnara agonizzante per tornare nella sua città natale. Nel 1226, sul finire dell’estate, san Francesco tornò gravemente malato ad Assisi dopo aver trascorso un periodo che lo vide sottoporsi ad estenuanti terapie per il male incessante che lo affliggeva agli occhi: da Rieti fu portato a Siena, poi al conventino delle Celle presso Cortona e infine a Bagnara, nelle vicinanze di Nocera Umbra, dove si trovano le sorgenti delle famose acque di Nocera Umbra. Con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, il sostegno della Pro Nocera e la fattiva e preziosissima collaborazione del Circolo Bagnara A.P.S. e dell’Universitatis Bagnariae, la Corale Santa Cecilia ha organizzato la tappa nocerina presso la Chiesa di San Egidio di Bagnara, dove saranno due le corali che celebreranno, attraverso il canto, il santo patrono d’Italia in un abbraccio musicale che parte dalle Toscana, con la presenza del Coro giovanile “Effetti Sonori” diretto dal maestro Elisa Pasquini, fino ad arrivare alla locale Corale “Santa Cecilia” di Nocera Umbra diretta dal maestro Simone Marcelli. E sarà davvero bello ascoltare i giovani coristi del Coro giovanile “Effetti Sonori”, tutti di età compresa fra i 16 e i 25 anni, con la loro spensierata allegria, ma anche con la passione musicale che li anima. Il Coro giovanile Effetti Sonori nasce nel 2011 e si è da subito esibito in importanti rassegne e concerti. Ogni ottobre, organizza la Rassegna Internazionale di Cori Giovanili “Gaudeamus igitur”, e ogni febbraio lo spettacolo di cabaret musicale “Humor Bizzarro” all’interno dei festeggiamenti del carnevale di Foiano della Chiana. Collabora frequentemente con l'ensemble di musica antica Anonima Frottolisti per la rievocazione delle musiche associate alla Battaglia di Scannagallo o battaglia di Marciano. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali ottenendo sempre importanti piazzamenti. È diretto dal M° Elisa Pasquini che, con l’intento di far conoscere e promuovere la realtà corale anche tra i giovani, affronta un repertorio stimolante e accattivante che spazia dal vocal pop al profano senza tralasciare l’interesse per il repertorio sacro e classico. Le due corali, quindi, concluderanno il loro omaggio musicale al Santo alla sorgente del fiume Topino, “…stante Francesco nel luogo di Bagnara, sopra la città di Nocera, cominciarono i suoi piedi ad enfiarsi per l’idropsia e s’ammalò gravemente […]” dalle Fonti Francescane – “speculum Perfectionis”, cap. 1075

Gubbio/Gualdo Tadino

07/05/2024 11:33

Redazione