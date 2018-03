Gubbio, giornata speciale per il Vescovo Paolucci Bedini: un'intera giornata insieme al gruppo Scout Gubbio 2

Giornata speciale quella di ieri per il Vescovo di Gubbio, Luciano Paolucci Bedini che per la prima volta, ufficialmente, ha abbracciato una realtà a lui molto familiare, quella del movimento scout: il presule (che è stato assistente spirituale nelle Marche, a Falconara, nonchè referente regionale del movimento) ha trascorso un'intera giornata insieme al gruppo Scout Gubbio 2, che con tutti i suoi ranghi lo ha accolto a San Pietro e ha poi accompagnato nel pomeriggio all'oratorio Don Bosco. Non è la prima volta che il Vescovo ha incontrato gli scout (nelle scorse settimane era stato insieme anche al gruppo Masci di Gubbio) ma per la prima volta ha indossato il fazzolettone del gruppo eugubino, donatogli durante il saluto di benvenuto al chiostro di San Pietro (vedi foto). Clima di grande cordialità e anche goliardia, in diversi momenti della giornata, scanditi anche da giochi e intrattenimento, ma le parole del presule ai ragazzi sono state molto significative:

"E' sempre un piacere far parte di questo ambiente e respirare questa atmosfera - ha dichiarato - E' bello vivere quesata espwerienza ma è ancora più importante farla propria negli anni a venire. Ricordate che una volta fatta la promessa scout, si è sempre scout, anche quando da adulti magari non si trascorreranno più giornate come questa". Il Vescovo ha poi visitato la sede del Reparto Guide ed esploratori e quella del Cerchio di lupetti e lupette assicurando la massima collaborazione per il futuro: "Anche se il Vescovo non ricopre l'incarico di assistente spirituale, posso promettervi che sarò sempre attento e vicino alle vostre iniziative".

La giornata è proseguita all'Oratorio Don Bosco dove i gruppi hanno consumato il pranzo insieme al Vescovo e poi trascorso il pomeriggio con giochi e intrattenimento.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/03/2018 16:24

Redazione