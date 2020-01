Serie D: il 18esimo turno di campionato, primo del 2020 e del girone d'andata, è da dimenticare per le umbre, tutte impegnate in trasferta in terra toscana. Il Foligno cede 1-0 sul terreno del San Donato Tavarnelle, al Trestina non basta una reazione nel finale di gara e capitola 4-3 a Grosseto, poker subito anche dal Cannara battuto 4-2 a Scandicci. Unica squadra a tornare a casa con un punto il Bastia, che però va avanti 0-1 sul campo dell'Aglianese e viene raggiunto in zona Cesarini

Perugia

05/01/2020 19:12

Redazione