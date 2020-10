XXX^ Rassegna di Musica Corale a Nocera Umbra, in Pinacoteca il gruppo “Sardos in su Coro”

Ripresa a pieno ritmo l’attività della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra, sotto la guida del nuovo maestro Michele Fumanti, il primo appuntamento è quello della 30^ edizione della Rassegna di musica corale, in programma per sabato 24 ottobre 2020 alle ore 21.00 nella Pinacoteca Comunale di Nocera Umbra. Un appuntamento mai interrotto da trenta anni, che la Corale ha inteso promuovere anche per questo 2020 ospitando un gruppo vocale di sicuro interesse e grande particolarità. Si esibiranno infatti i cantori di “Sardos in su Coro” gruppo polifonico che nasce nel novembre 2011 per iniziativa del presidente Piero Floris e del direttore Eugenio Dalla Noce. La particolarità del gruppo è che pur essendo tutti residenti in Toscana, in realtà provengono da zone diverse della Sardegna, ritrovandosi insieme per cantare e far conoscere la bellezza di una tradizione corale che ha radici antichissime. Il coro in questi anni ha partecipato a diverse e importanti rassegne in Toscana e nelle regioni limitrofe. Il repertorio è formato per la maggior parte di brani che provengono dalla tradizione corale sarda armonizzati o composti da vari maestri come Tonino Puddu, Michele Turnu e altri. Il gruppo è diretto fin dagli esordi dal maestro Eugenio Dalla Noce. “E una tappa importante per la Corale, e per la città di Nocera” dichiara la presidente Maria Marinangeli, "abbiamo ripreso la nostra attività musicale e canora dopo il lungo lockdown, e per questo siamo grati all’entusiasmo del maestro Fumanti che si è messo in gioco con noi in una situazione, anche logistica, difficilissima”. “La Rassegna era un obiettivo primario e per questo ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante appuntamento, la Regione dell’Umbria, il Comune di Nocera Umbra, i quartieri Porta Santa Croce e Borgo San Martino, Arcum, Feniarco. Una sinergia che ci permette di offrire alla città un concerto di altissimo livello.”

Gubbio/Gualdo Tadino

23/10/2020 12:03

Redazione