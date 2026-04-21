“Fuori i Secondi”: a Gualdo Tadino arriva la grande boxe il 26 aprile

La grande Boxe approda a Gualdo Tadino con l’evento “Fuori i Secondi”, che si svolgerà domenica 26 aprile 2026 alle ore 16:00 presso il Palazzetto dello Sport “Carlo Angelo Luzi”. A presentare l’iniziativa presso la sala Consiliare del Municipio nella mattinata di martedi 21 Aprile, sono stati il Sindaco di Gualdo Tadino e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti insieme ai rappresentanti della società organizzatrice ASD Perugia Fight, Roberto Carlotti e Alessio Gaggioli, che hanno illustrato i contenuti e gli obiettivi della manifestazione ed alcuni pugili che parteciperanno alla giornata: Nourddinne Nordin, Leonardo Mariani ed Enrico Parello. L’evento, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana e da Perugia Fight con il Patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e culturale per il territorio, con l’intento di avvicinare il pubblico – in particolare i giovani – al mondo della boxe, sport che coniuga valori come rispetto, disciplina e sacrificio. A sfidarsi sul ring gualdese saranno 28 pugili provenienti da Umbria, Marche, Toscana e Lazio. Saranno coinvolte più categorie, dai più piccoli alla elite fino ad arrivare ai professionisti, che saranno 4. Quello in programma a Gualdo Tadino domenica 26 Aprile sarà il primo appuntamento organizzato da ASD Perugia Fight che aprirà un tour regionale di eventi pugilistici. “Appena ci hanno proposto la possibilità di organizzare questo evento nella nostra città – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – abbiamo subito sposato l’iniziativa perché la Boxe è uno sport nobile, dà la possibilità di coinvolgere diverse fasce di età ed il coinvolgimento di pugili professionisti rende l’evento di alto livello. In più la presenza di Nourddinne Nordin, giovane della vicina Scheggia, è da sottolineare oltre che per rappresentare il territorio, anche per essere divenuto testimonial da parte della Prefettura di Perugia di un progetto nelle scuole contro il bullismo. Ringrazio quindi ASD Perugia Fight ed il nostro concittadino Roberto Carlotti per aver organizzato questo evento e vi aspetto numerosi domenica prossima al Palasport Luzi per una bella giornata di sport e solidarietà”. Quella di domenica 26 Aprile non sarà infatti una giornata di sola Boxe ma anche di solidarietà. Una parte dell’incasso (Ingresso 10 €) sarà poi devoluto in beneficenza ad un ente del territorio di Gualdo Tadino. “Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale – ha detto Alessio Gaggioli di ASD Perugia Fight - per la collaborazione mostrata per organizzare questo evento che è stato complesso e che senza il loro aiuto sarebbe stato difficile da realizzare e tutti gli sponsor che ci sostengono. Partiamo da Gualdo Tadino in un tour regionale di appuntamenti che hanno l’obiettivo di far conoscere la disciplina della Boxe e dimostrare che non si tratta di uno sport violento. Sarà una bella e divertente giornata di sport ed è per questo che invito tutti a venire a vederci anche per sostenere una causa benefica, visto che una parte dell’incasso andrà in beneficenza ad un’associazione del territorio”. Soddisfazione è stata espressa anche dal gualdese Roberto Carlotti, che ha evidenziato la qualità dell’organizzazione e il livello degli incontri previsti, con atleti provenienti da diverse realtà regionali e nazionali. “Portare nella mia città tanti boxer, alcuni dei quali di alto livello, mi fa enorme piacere. Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la collaborazione mostrata e vi aspetto numerosi domenica al Palasport “Carlo Angelo Luzi” per divertirvi insieme a tutti noi”. L’appuntamento con “Fuori i Secondi” è fissato per domenica 26 aprile al Palazzetto dello Sport “Carlo Angelo Luzi” di Gualdo Tadino dalle ore 16. L’ingresso sarà di 10 euro con parte dell’incasso che sarà poi devoluto in beneficenza. Tra i protagonisti degli incontri ci sarà anche il pugile di Scheggia Nourddinne Nordin che non ha negato l’emozione. “Dopo aver combattuto tanti match sempre lontano da Scheggia, l’incontro che disputerò domenica prossima a Gualdo Tadino mi emoziona molto perché è come combattere in casa. Ci saranno infatti molti amici e familiari a sostenermi. Pertanto invito tutti i gualdesi e la gente del territorio ad assistere al mio ed agli altri incontri, perché sarà senza dubbio una bellissima giornata di festa e di sport”.

Gubbio/Gualdo Tadino

21/04/2026 15:54

Redazione