L'Umbria tra le 10 regioni protagoniste di Macfrut, la fiera dell'ortofrutta

Da oggi e fino a giovedì 23 aprile l'Umbria sarà tra le 10 regioni protagoniste di Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta in corso al Rimini Expo Centre, un evento che riunisce produttori, tecnologie e top buyer da tutto il mondo. "Siamo molto orgogliosi di aver portato la regione Umbria per la prima volta a Macfrut, la più importante fiera nazionale dell'ortofrutta", ha spiegato con soddisfazione l'assessora regionale all'Agricoltura e Turismo Simona Meloni. "Abbiamo allestito uno stand - ha proseguito - che racconta la produzione e la qualità del territorio. Sono presenti con noi alcune aziende umbre del settore che stanno riscuotendo successo a livello nazionale con prodotti di eccellenza coltivati e trasformati nella nostra terra". "L'ortofrutta - ha sottolineato l'assessora - è un settore che in questi anni è cresciuto del 5%, segno che si sta comprendendo sempre più l'importanza di consumare frutta e verdura per un'alimentazione corretta, sempre più legata al benessere e alla salute. Tuttavia il settore sta risentendo fortemente dell'aumento dei costi energetici e della scarsità di fertilizzanti, conseguenza dei conflitti in corso. Anche per questo vogliamo esprimere un sostegno concreto alle nostre imprese agricole che, con impegno e innovazione, producono beni di grande qualità ormai riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Siamo certi che offrire loro una vetrina così importante porterà i suoi frutti". Già nella serata di ieri si sono tenuti incontri con alcuni importanti buyer provenienti dall'India e dalla Repubblica Dominicana, segno dell'interesse che l'Umbria sta riscuotendo a livello internazionale. La 43/a edizione della fiera internazionale dell'ortofrutta è stata inaugurata questa mattina dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, alla presenza, tra gli altri, dei ministri dell'Agricoltura del Libano e della Siria. In fiera: 1.400 espositori, oltre 800 top buyer, saloni tematici e circa 100 eventi.

Perugia

21/04/2026 13:14

Redazione