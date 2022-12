"Sant'Ubaldo - Santo della riconciliazione". In libreria il nuovo volume sul Patrono di Gubbio

Un nuovo e importante volume, frutto di anni di lavoro, arricchisce gli studi e le ricerche intorno alla figura del Patrono di Gubbio. Si tratta del libro "Sant'Ubaldo - Santo della riconciliazione" di Antonio e Giancarlo Sollevanti, Paolo Salciarini e Marcella Marcelli. Una pubblicazione di oltre 200 pagine con più di 500 fotografie in cui gli autori con cura, impegno e dedizione, hanno raccolto le più importanti testimonianze iconografiche di sant'ubaldo, realizzando un vero e proprio catalogo di luoghi e immagini ubaldiane. Il volume valorizza l'enorme patrimonio religioso, artistico e culturale della città di pietra, ma non si ferma a Gubbio, passa infatti in rassegna quasi tutte le regioni d'Italia (dal Veneto alla Calabria, dal Trentino Alto Adige all'Abruzzo), i Paesi Europei (Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Spagna, Slovenia) ed Extraeuropei (Stati Uniti d'America, Brasile, Sudan Ecuador, Zambia), per dimostrare come il culto per Sant'Ubaldo sia diffuso in tutto il mondo. Il volume, già disponibile in tutte le librerie, verrà presentato il prossimo 21 gennaio nella Basilica di Sant'Ubaldo. L'eventuale ricavato della vendita sarà destinato al restauro di un'opera raffigurante il Patrono di Gubbio.

Nel TG SERA (ore 19.30/replica 20.30) l'intervista agli autori.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/12/2022 13:55

Redazione